2023雲林草嶺櫻花季2／1登場　季節限定春遊來賞花

▲草嶺石壁大約種植上萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，農曆春節正值櫻花陸續綻放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府結合古坑鄉公所及石壁社區、草嶺社區發展協會、草嶺觀光協會、草石山休閒農業區等單位共推櫻花季遊雲林，今(19)日上午舉行記者會，宣告2023雲林草嶺櫻花季2月1日正式登場，賞櫻期將從2月1日至3月5日可深度體驗雲林文化觀光內涵，另為避免山路狹小塞車，縣府開闢2處停車場，讓遊客盡興賞花。

副縣長謝淑亞指出，草嶺石壁大約種植上萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，農曆春節正值櫻花陸續綻放，花期預計從春節至3月上旬，賞櫻同時還能品嚐到世界第一的咖啡。遊客除賞櫻之外，草嶺擁有得天獨厚的自然生態環境，漫步杉林步道、石壁仙谷或五元二角，而石壁也是賞星賞雲海的好去處，四季分明的石壁，季季都有獨特景致。

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▲2023雲林草嶺櫻花季2月1日正式登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑鄉長林慧如表示，草嶺的景是寶、是好。在縣府大力協助之下，公所當然不能置身事外，最重要還是期待社區、鄉親以維護草嶺的初心，傳遞草嶺的好、草嶺的寶。

文觀處長陳璧君表示，春遊雲林季節限定，就是要來草嶺石壁賞櫻！草嶺隧道口前的青山坪農場，有豐富的櫻花及螢火蟲資源，去年櫻花季，青山坪農場平均單日遊客高達8000人，已然成為熱門賞櫻打卡點。春節期間縣府趕在年前修路，並將規劃於青山坪農場進行交通管制，春節連假期間草嶺第一停車場青山坪咖啡農場入口處雙向路邊，禁止臨時停車。

今年花期稍晚，2月4日後石壁美人谷、蘇家農場、九芎神木、雲嶺之丘等各品種櫻花也將陸續綻放，為維持賞櫻品質及交通秩序，2月4日至3月5日路邊禁止停車，其中包含：草嶺第一停車場-青山坪咖啡農場入口處、草嶺地質公園入口處、縣道149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處、東礕山莊至九芎神木入口處及40號農路單行道管制。平日不管制，假日管制時間為上午9時-下午3時，讓遊客能盡興賞花。

▲賞櫻期將從2月1日至3月5日可深度體驗雲林文化觀光內涵，另為避免山路狹小塞車，縣府開闢2處停車場，讓遊客盡興賞花。（圖／記者蔡佩旻翻攝）