　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年假開始了！新春雲林高鐵返鄉免費接駁服務正式啟動

▲雲林縣政府為紓解高鐵雲林站連假交通，此次針對現有客運路線班次服務缺口，規劃於春節期間加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府為紓解高鐵雲林站連假交通，此次針對現有客運路線班次服務缺口，規劃於春節期間加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提供民眾春節返鄉、走春、觀光所需交通接駁服務，規劃高鐵返鄉接駁專車及雲北、雲中、雲南等三條觀光接駁車路線，副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯、文觀處長陳璧君、嘉義監理所所長黃萬益、議員黃美瑤及蘇俊豪、嘉義客運經理蔡政哲及觀光工廠代表等一同邀請民眾返鄉過年，深度暢遊雲林。

高鐵雲林站自2015年12月通車使用以來，縣府已提供「201高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學」、「301高鐵雲林站-北港」及「202元長-高鐵雲林站(經土庫、褒忠)」等3條高鐵聯外接駁公車，輔以多條公路客運提供高鐵聯外服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

考量春節期間大量返鄉人潮，為紓解高鐵雲林站連假交通，便利雲林各鄉鎮旅外鄉親民眾返鄉，
此次特針對現有客運路線班次服務缺口，規劃於春節期間加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車，讓較偏遠或運輸需求較大之鄉鎮市，每小時皆有客運或免費接駁路線可往返高鐵雲林站，提供縣民輕鬆搭乘、開心過年。

工務處長汪令堯表示，此次高鐵接駁路線係以現有班次缺口縫隙彌補及資源不重複之前提下，於2023年1月21日至1月24日及1月26日至1月29日提供高鐵返鄉接駁免費專車，返鄉縣民在服務期間11:00-21:00每小時都有班次可以搭乘，不必顧慮客運收班班次，自由分配返家時間，增加與家人共度佳節的時光。

汪令堯指出，2023新春高鐵返鄉及新春行腳漫遊雲林接駁車全程免費，不須事先報名；高鐵返鄉接駁專車規劃「西螺-二崙-崙背-高鐵雲林站」、「北港-元長-褒忠-土庫-高鐵雲林站」、「四湖-三條崙-台西-東勢-高鐵雲林站」3條路線，接駁專車路線自高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供下車不上車；自各鄉鎮發車路線，沿途僅提供上車不下車；另因兩條路線部分路段行駛台78快速道路，故依規定不提供站位。

新春行腳接駁車於2023年1月24日至1月28日上午8時起發車，停靠景點包括西螺老街、口湖遊客中心、虎尾建國眷村、他里霧文化園區、斗六太平老街及經濟部評鑑通過的觀光工廠等，遊客除了可選擇沿線喜愛的景點下車遊玩，再等下一班車到另一個景點，自行規劃一日遊行程；還能透過斗六轉乘節點，轉乘其他觀光路線，前往自己預定的景點旅遊。

詳細路線資訊可上雲林縣政府官網或洽嘉義汽車客運股份有限公司05-2750895轉289高鼎遊覽車客運股份有限公司 05-6911339詢問。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮燈廊兔年超氣派　3萬盞燈籠環繞4公里

►男偷機車停路邊...小吃店裡悠閒吃早餐　鷹眼警逮人「還查獲毒品」

►返鄉族注意！雲林高鐵站春節連假恐爆人潮　疏導措施一次看

►睽違2年！西螺福興宮將恢復搶頭香　除夕發8800份美金紅包

►17年不間斷！雲林監獄歲末注暖流　助弱勢里民喜迎春節

ET快訊
快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了！　燒到剩輪胎
快訊／北富銀搶下Costco聯名卡！　2／1正式上市
大掃除關鍵位置曝！　命理師：這地方沒掃乾淨「衰整年」
徐乃麟尾牙豪發6位數紅包！　台下員工全嗨了
頂新1.7億罰金「一次繳清」！魏應充免入獄...可回家過年
恐怖對話！女求職被「議價買斷」　嫌喊：拆完就處理掉
快訊／台74線嚴重車禍！　全線封閉傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

說好回娘家吃年夜飯！老公突反悔「帶小孩去婆家」　一票卻挺男方

決戰1／31！中華快遞召開董事會　「工會視結果決定罷工行動」

2023雲林草嶺櫻花季2／1登場　季節限定春遊來賞花

1千是單數不能包？全場反酸爆「紅包禁忌」：4夠多也會變吉利

年假開始了！新春雲林高鐵返鄉免費接駁服務正式啟動

春節各地訂房率出爐！花東上看8成　「閃塞車好走時段曝」

害學童吃餿水「業者恢復供餐」　力行國小家長批「只好自己帶便當」

快改道！春節10天連假　國1埔鹽系統交流道「南北向各封閉3天」

12生肖大掃除關鍵位置曝　命理師：這地方沒掃乾淨「衰一整年」

餐廳爆「巴沙魚泡藥」別再吃！　專家揭1關鍵：不會吃到洗腎或死掉

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

惡搞學校電腦玩諧音梗XD　李白+蟻后→兩個禮拜以後

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

說好回娘家吃年夜飯！老公突反悔「帶小孩去婆家」　一票卻挺男方

決戰1／31！中華快遞召開董事會　「工會視結果決定罷工行動」

2023雲林草嶺櫻花季2／1登場　季節限定春遊來賞花

1千是單數不能包？全場反酸爆「紅包禁忌」：4夠多也會變吉利

年假開始了！新春雲林高鐵返鄉免費接駁服務正式啟動

春節各地訂房率出爐！花東上看8成　「閃塞車好走時段曝」

害學童吃餿水「業者恢復供餐」　力行國小家長批「只好自己帶便當」

快改道！春節10天連假　國1埔鹽系統交流道「南北向各封閉3天」

12生肖大掃除關鍵位置曝　命理師：這地方沒掃乾淨「衰一整年」

餐廳爆「巴沙魚泡藥」別再吃！　專家揭1關鍵：不會吃到洗腎或死掉

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

全台僅4個！嬌蘭茉莉攜手馬諦斯創造幸福感、Diptyque限量杜桑重現童年景緻

求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

說好回娘家吃年夜飯！老公突反悔「帶小孩去婆家」　一票卻挺男方

以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

楊貴媚錄影驚爆意外！　被機器割傷「當場濺血」急送醫

水上巨燈在楊梅！「2023桃園燈會」2／1登場　聲光秀走入魔幻世界

台南安南區爆炸原因曝　南消查出熱風烤箱加熱金屬工件引爆

快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了　半路起火「敞篷燒到剩輪胎」

快訊／北富銀搶下Costco卡！　聯名卡2／1正式上市

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

街友的狗不是流浪狗　照片感動6萬人

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

春節連假僅1天回溫　初三寒流剩6℃

哪位YouTuber接業配卻不反感？網友狂推2人

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

更多熱門

相關新聞

春節連假國1埔鹽系統交流道「南北向各封閉3天」

春節連假國1埔鹽系統交流道「南北向各封閉3天」

春節10天連假，為了預防春節期間返鄉及出遊可能造成的人潮及車潮，彰化縣警察局已規劃各項交通疏導、管制措施，其中國道1號埔鹽系統交流道，將於22、23、24日凌晨0時至中午12時封閉南下匝道，另於24、25、26日中午12時至晚間24時封閉北上匝道，呼籲用路人於該時段內利用其他交流道上高速公路。

提升山區旅遊品質　張麗善會勘青山坪道路工程

提升山區旅遊品質　張麗善會勘青山坪道路工程

雲林北港巷弄燈會啟動　祈願人間平安

雲林北港巷弄燈會啟動　祈願人間平安

雲林縣取締改裝噪音車　單日開8100元罰單

雲林縣取締改裝噪音車　單日開8100元罰單

春節宜蘭路邊停車全免費　這15所校園也可停

春節宜蘭路邊停車全免費　這15所校園也可停

關鍵字：

高鐵雲林站返鄉雲林免費接駁雲林縣政府2023走春

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

最美禮生真的脫光了！

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面