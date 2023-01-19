年假開始了！新春雲林高鐵返鄉免費接駁服務正式啟動

▲雲林縣政府為紓解高鐵雲林站連假交通，此次針對現有客運路線班次服務缺口，規劃於春節期間加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提供民眾春節返鄉、走春、觀光所需交通接駁服務，規劃高鐵返鄉接駁專車及雲北、雲中、雲南等三條觀光接駁車路線，副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯、文觀處長陳璧君、嘉義監理所所長黃萬益、議員黃美瑤及蘇俊豪、嘉義客運經理蔡政哲及觀光工廠代表等一同邀請民眾返鄉過年，深度暢遊雲林。

高鐵雲林站自2015年12月通車使用以來，縣府已提供「201高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學」、「301高鐵雲林站-北港」及「202元長-高鐵雲林站(經土庫、褒忠)」等3條高鐵聯外接駁公車，輔以多條公路客運提供高鐵聯外服務。

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考量春節期間大量返鄉人潮，為紓解高鐵雲林站連假交通，便利雲林各鄉鎮旅外鄉親民眾返鄉，

此次特針對現有客運路線班次服務缺口，規劃於春節期間加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車，讓較偏遠或運輸需求較大之鄉鎮市，每小時皆有客運或免費接駁路線可往返高鐵雲林站，提供縣民輕鬆搭乘、開心過年。

工務處長汪令堯表示，此次高鐵接駁路線係以現有班次缺口縫隙彌補及資源不重複之前提下，於2023年1月21日至1月24日及1月26日至1月29日提供高鐵返鄉接駁免費專車，返鄉縣民在服務期間11:00-21:00每小時都有班次可以搭乘，不必顧慮客運收班班次，自由分配返家時間，增加與家人共度佳節的時光。

汪令堯指出，2023新春高鐵返鄉及新春行腳漫遊雲林接駁車全程免費，不須事先報名；高鐵返鄉接駁專車規劃「西螺-二崙-崙背-高鐵雲林站」、「北港-元長-褒忠-土庫-高鐵雲林站」、「四湖-三條崙-台西-東勢-高鐵雲林站」3條路線，接駁專車路線自高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供下車不上車；自各鄉鎮發車路線，沿途僅提供上車不下車；另因兩條路線部分路段行駛台78快速道路，故依規定不提供站位。

新春行腳接駁車於2023年1月24日至1月28日上午8時起發車，停靠景點包括西螺老街、口湖遊客中心、虎尾建國眷村、他里霧文化園區、斗六太平老街及經濟部評鑑通過的觀光工廠等，遊客除了可選擇沿線喜愛的景點下車遊玩，再等下一班車到另一個景點，自行規劃一日遊行程；還能透過斗六轉乘節點，轉乘其他觀光路線，前往自己預定的景點旅遊。

詳細路線資訊可上雲林縣政府官網或洽嘉義汽車客運股份有限公司05-2750895轉289高鼎遊覽車客運股份有限公司 05-6911339詢問。