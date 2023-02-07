元宵夜北港藝術太好看　7歲童走失大哭！警動員找到家人

▲7歲男童被燈會美景吸引，離母親攤位太遠迷路大哭，警員獲報協助團圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港是燈會原鄉，每年逢節活動湧入數萬人潮賞燈遊玩，水道頭燈區被發現一名7歲小男童與家人走失，他獨自在會場驚惶失措的四處張望，善心民眾立即帶往派出所報警，北港警分局北港派出所員警，一邊安撫並透過廣播協尋，原來是設攤業者的孩子，一時疏忽跑遠了，男童在警方協助下順利重回家人的身邊。

「2023北港光影藝術節」無人機演出轟動全台，吸引超過3千人到場，警方動員到場協助維持秩序，一名7歲身障男童被發現獨自在路旁哭泣，經民眾送到北港派出所安撫後安置，警方研判男童家人一定還在會場中，立即帶著幼童沿街詢問，並請工作人員協助廣播尋找家屬，終於在警方努力下，找幼童母親。

警方表示，男童母親於會場設置文創攤位，因忙著工作一時疏忽，未發現兒子玩耍走失，當時往來的人潮太多才會沒注意到孩子不見，警方將孩童送返攤位，離去前還特別囑付務必多加注意，以免類似情況再次發生。

分局長蔡培元表示，北港燈會狀況多，除了小孩走失、物品遺失，也有賞花燈賞到機車停哪都忘了，所幸都是虛驚一場。呼籲民眾，於觀賞同時要注意隨身物品的保管，燈會人潮擁擠，家長應牽住孩童的手，不讓孩童在外奔跑嬉戲，或是情緒失控而脫離自己的身邊，以避免走失並防止突發意外的發生。

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）