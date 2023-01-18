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輔導資源助青年　第18屆戰國策全國創新創業競賽雲林開跑

▲第18屆戰國策全國創新創業競賽來到雲林，首創從申請期間開始提供線上輔導課程、導入全國創育機構輔導能量，並「創新創業營隊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第18屆戰國策全國創新創業競賽來到雲林，首創從申請期間開始提供線上輔導課程、導入全國創育機構輔導能量，並「創新創業營隊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

戰國策全國創新創業競賽，為台灣由創育機構自辦之最大的創新創業競賽活動品牌，第18屆戰國策全國創新創業競賽來到雲林，首創從申請期間開始提供線上輔導課程、導入全國創育機構輔導能量，並「創新創業營隊」，入圍團隊將可免費參加4天3夜重點課程集訓，總獎金及輔導資源超過百萬。

第18屆由雲林科技大學產學與智財育成營運中心接棒辦理，並邀請雲林縣政府、依諾邦德股份有限公司等單位共同主辦，導入各界能量讓團隊不僅只是參加競賽，更透過競賽中各項輔導作法將創業構想具體，提高創業成功率。

▲第18屆戰國策全國創新創業競賽來到雲林，首創從申請期間開始提供線上輔導課程、導入全國創育機構輔導能量，並「創新創業營隊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林科技大學校長楊能舒表示，推動青年紮根創業、就業、產官學合作之永續發展模式一直是雲科大之目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中與社團法人中華創業育成協會合作，率領全國創育機構拍攝育成能量介紹影片，讓想創業或正在創業的青年認識校園創新創業之資源鏈結；並於申請及入圍決賽時期規劃免費輔導課程，「創新創業營隊」，透過簡報製作與發表等4天3夜重點課程集訓，培育參賽團隊創業計畫能更貼近市場所需，同時還能彼此學習與交流，競賽結束後也規劃企業參訪及加速器孵育、投資媒合環節等，皆為此屆首創。

雲林科技大學校長楊能舒表示，推動青年紮根創業、就業、產官學合作之永續發展模式一直是雲科大之目標。雲林縣政府勞動暨青年事務發展處張世忠處長也說，本次競賽有雲林縣主題，歡迎全國青年來到雲林共同腦力激盪，激發更多創新創意思維。競賽相關資訊及輔導資源FaceBook可搜尋「第18屆戰國策全國創新創業競賽」。

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