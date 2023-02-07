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水林番薯寮媽元宵夜巡文化祭　面桶炮、射火馬全村都在放煙火

▲水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」，將民俗還原及傳承，更反映出當地生活、社會、歷史背景以及文化特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「水林番薯寮媽夜巡」家家戶戶在媽祖繞境的過程中，施大量放煙火以此祈求媽祖更多庇佑，故於慶典期間，村莊內隨處可見密集煙火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉番薯寮媽元宵夜巡活動從正月15日持續至正月17日，總共3天3夜時間，其特色除了射火馬、面桶炮之外，還有鑽轎腳、祈平安大龜及迎蕃薯寮媽遶境等，尤其是第3天農曆正月17日更是盛況空前，活動時間一直到正月18中午才結束，總吸引各地民眾參與，可說是台灣元宵民俗盛會之一。

▲水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」，將民俗還原及傳承，更反映出當地生活、社會、歷史背景以及文化特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「水林番薯寮媽夜巡」活動將原本失傳的射火馬、面桶炮等民俗予以復原，圖中之面桶炮是因避免炮火損壞稻埕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「水林番薯寮媽元宵夜巡」於2022年1月登錄為雲林縣民俗，保存團體為「順天宮」，此活動將原本失傳的射火馬、面桶炮等民俗予以復原，其中2015年恢復的射火馬源自嘉慶年間，該活動有上百年歷史，堪稱為文化軟古蹟，家家戶戶在媽祖繞境的過程中，總施放煙火以此祈求媽祖更多庇佑，因此在慶典期間，在村莊內隨處可見密集煙火，民眾均積極參與各項搏龜、接駕等活動，顯見民間認同度高，能持續自主自發地參與。

▲水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」，將民俗還原及傳承，更反映出當地生活、社會、歷史背景以及文化特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」，將民俗還原及傳承，更反映出當地生活、社會、歷史背景以及文化特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」，不僅將民俗內容予以還原及傳承，活動內容更反映出水林當地生活、社會、歷史背景以及文化特色。縣府除了將它列為雲林縣民俗文化資產外，並依據文化資產保存法辦理保存維護計畫，鼓勵及協助各保存團體辦理各項目之紀錄、建檔及推廣活化等工作，盼完善保存與傳承各項無形文化資產。

▲水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」，將民俗還原及傳承，更反映出當地生活、社會、歷史背景以及文化特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」認定保存團體為順天宮，該團體持續主辦蕃薯寮媽元宵夜巡祭典活動，對於夜巡知識、技術與文化表現形式均熟悉，且3度提報民俗文資登錄，在地青年組將軍會、文史工作坊投入記錄文史工作，具有強烈之意願推廣、傳承該項民俗活動。

▲水林順天宮每年積極延續辦理「水林番薯寮媽夜巡」，將民俗還原及傳承，更反映出當地生活、社會、歷史背景以及文化特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「水林番薯寮媽夜巡」活動將原本失傳的射火馬、面桶炮等民俗予以復原，圖中之面桶炮是因避免炮火損壞稻埕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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