張麗善現身斗南大賣場　帶隊聯合稽查消防、食品安全

▲雲林縣長張麗善率消防局、衛生局聯合稽查大賣場消防及食品衛生安全，張麗善實際操作檢測消防設備。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為提供民眾辦年貨之消費安全環境，雲林縣相關單位針對公共場所、食品安全大稽查，並於今（11）日由縣長帶領消防局、衛生局、建設處前往大潤發斗南店進行聯合稽查，其中針對消防安全設備、防火避難逃生設施、建築物防火區劃、食品標示訪查等項目要求業者提高檢查標準，以供消費者安全無虞之購物環境。

雲林縣長張麗善指出，大潤發斗南店賣場去年11月5日凌晨突發火警，消防人員趕赴現場時，賣場中消防安全設備已作動且自動撒水設備成功侷限火勢，這顯示場所自主加強維護消防安全設備，於火災發生時，可以有效發揮初期滅火功效。今日亦實際要求進行消防編組演練，現場員工依照相關計畫進行消防演練，消防局亦確認消防設均備符合標準。

▲消防人員於大潤發斗南店賣場中，針對排煙設備檢測，均符合規定。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局長曾春美表示，食品衛生安全部分，雲林縣衛生局自去年11月底即啟動「 年度春節複合式專案」計畫，針對「春節應景食品製造業者稽查」、「年貨大街暨應景食品販售業稽查抽驗」及「年菜餐廳業者稽查抽驗」等，計稽查42家次，結果4家有部分缺失，責命限期改正，經複查後均與規定相符。

▲大潤發斗南店賣場人員進行起火演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對與製造業產品的部分總共抽驗了99件，有兩件不合格，其中一件是生鮮高級甜柿，有農藥殘留較高，該廠商案為外縣市，故移案予該區主管單位依法查辦，另一件為鳳梨糕餅的部分，雖含有可以使用的防腐劑亦未超標，但該產品外觀「未標示」，也是外縣市的廠家。

曾春美也提醒鄉親，提醒採購年節食品時，要掌握「五大要項」：「適量購買不囤貨、包裝破損或有異味不買、顏色過於鮮豔及來源不明不買、購買散裝食品注意品名及原產地、選購完整包裝食品為佳、注意產品效期」。

▲雲林縣長張麗善與衛生局長曾春美於大潤發斗南店賣場隨機抽查分裝纇食品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局人員針對大潤發斗南店賣場射水設備檢測出水壓力。（圖／記者蔡佩旻攝）