結婚當天新郎落跑！27歲新娘「繼續婚禮」吐真心話：我很高興

▲27歲的凱麗被交往4年的男友在婚禮當天抛棄了。（圖／翻攝自Kayley Stead臉書）

圖文／CTWANT

結婚是喜事一件，但新郎如果落跑，婚禮還要繼續嗎？英國27歲女子凱麗（Kayley Stead）與男友交往將近4年，小倆口決定結婚，而且日子已經挑好，沒想到新郎卻沒有出現，結局也曝光了。

根據《鏡報》報導，凱麗和男友自2018年12月開始約會，男友在2020年8日求婚，婚禮定於9月15日，沒想到在結婚早上，發現未婚夫離開後就沒回來，起初她很難過，後來決定讓婚禮繼續，獨自一個人走紅毯，在沒有新郎的情況下拍照，一群人徹夜狂歡，過了「最美好的一天」。

▲凱麗仍堅持舉行婚禮。（圖／翻攝自Kayley Stead臉書）

不幸的是，凱麗的65歲媽媽在2022年底去世，儘管相當悲痛，但凱麗沒有留下任何遺憾，因為媽媽見證了婚禮，參與她人生重要的日子，「這讓我更加高興，我繼續舉行婚禮，和她一起留下那些回憶」。而婚禮後5個月，她仍沒有落跑新郎的消息，內心卻不怨恨對方，「他一定有什麼苦衷，而且他也一定很痛苦，因為他和我一樣正經歷分手」。

由於媽媽的過世，讓一切計劃都打亂，原本安排度蜜月也被迫取消，不過她整個人蛻變，樂觀表示：「我現在是全新的凱莉，所以我很高興這一切發生了」，目前她不打算約會，也不想太快進入下一段關係，「我還沒準備好，只想要專注在自己身上」。

▲凱麗不怨恨前男友，認為對方有不得已的苦衷。（圖／翻攝自Kayley Stead臉書）

凱麗從工作中接受免費治療，同時寫日記抒發心情，雖然沒有度蜜月，但她和好友到紐約旅行，「我從沒想過我可以去，因為前男友不喜歡紐約」。她更坦言，想再一次舉行婚禮，「我想我可以到享受10倍的樂趣」。

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