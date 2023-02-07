奪走哈利童貞的「女人」出面了！40歲挖土機操作員批：他很沒禮貌

▲英國哈利王子（Prince Harry）在1月10日推出的回憶錄《備位》中，揭露了「奪走他童貞的年長女性」（紅圈處）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國哈利王子（Prince Harry）日前才透過共6集的紀錄片《哈利王子與梅根》大爆王室內幕，接著又在1月10日推出回憶錄《備位》（Spare，暫譯），揭露了「奪走他童貞的年長女性」，甚至連細節也不放過，讓外界紛紛猜測可能是英國女演員及超模伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）。不過故事的女主角如今也被英媒挖出，原來是比哈利大2歲多的挖土機操作員莎夏沃波（Sasha Walpole）。

據英國《每日郵報》的報導，現年40歲、已成為2寶媽的莎夏沃波，於2001年7月在一間酒吧外的空地田野上，與哈利王子進行了5分鐘的性行為，據說當時她是在哈利父親查爾斯位於格洛斯特郡的別墅當馬夫，才會遇見當年只是16歲、還在伊頓公學就讀的哈利。

▲哈利王子已在1月10日推出回憶錄《備位》（Spare，暫譯）。（圖／達志／美聯社）

莎夏沃波還指出，哈利在沒有徵詢她意見的情況下，就在回憶錄中詳細描述這段過去，直呼這種行為非常沒禮貌。尤其哈利和梅根近幾年不斷抱怨媒體侵犯隱私的問題，並呼籲加強這方面的素質，但他們卻似乎不擔心侵犯莎夏沃波和其他人的隱私。不過她也坦承，自己有預感這段過往遲早會被揭露，因此決定在當地時間5日向《每日郵報》親述她的故事。

「是他先主動的。」當時正值莎夏的19歲生日，她指出哈利在當晚於藤木酒吧內準備了一些生日賀卡和小禮物，最後彼此都喝得有點醉了，哈利提議要不要去外面空地抽菸，結果一到草地上，哈利就主動吻了她，並在稍後很自然地發生了性行為。

對此，哈利也在書中詳細地描寫了性愛過程：一個愛馬的年長女人把他當一匹年輕的種馬一樣對待，甚至還拍打他的臀部。而莎夏則形容那是激情的5分鐘，儘管哈利年輕又是第一次，但「他沒有關心我是不是也開心，但這種事本來就是年長一點才會知道的。」

她也坦言，雙方本來應該都沒有打算這樣做，「這不是有預謀的，我也不知道他是處男，因為沒有處男的感覺，他似乎知道自己正在做什麼。這場性愛快速、狂野、令人興奮。我們都喝醉了。」

不過在兩人有了性關係之後，似乎很難再以朋友的身分相處，莎夏坦言：「事後我們都覺得，到底在幹嘛呀？」於是很快就疏遠，直到最後斷絕聯絡，如今她也成了別人的老婆和兩個孩子的媽。

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