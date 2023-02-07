燈會柯文哲站最邊邊　卓冠廷揭北市說謊！「蔣萬安團隊要求的」　

▲台灣燈會點燈儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲（右一）出席參與。（圖／台北市政府提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣燈會重返台北，點燈儀式中，前台北市長、民眾黨主席柯文哲拍照位置被排在「最邊邊」遭邊緣化，位置究竟是誰排的，新北市議員卓冠廷取得原始位置圖，今(2/7)晚在臉書揭露，柯文哲在台灣燈會「站位」被排在最邊邊，其實是蔣萬安市府團隊要求的，質疑將責任推給觀光局的蔣萬安不用為說謊道歉嗎？

卓冠廷指出，前台北市長柯文哲在台灣燈會開幕時被排到最邊邊，引起討論之後，蔣萬安居然把責任推給交通部觀光局，讓人家當冤大頭，實在是沒肩膀又不厚道。他取得了原本的版本，根本不是這回事。

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曾是2015年台中市政府參與籌備台灣燈會一員的卓冠廷指出，開幕式安排邏輯， 最前面五個開燈官，歷來如此沒變過；第二排的立委和行政院，由交通部觀光局邀請；第二排的部會有贊助燈節，由台北市政府邀請； 剩下的就安排前市長柯文哲還有現任台北市議會議長戴錫欽，這兩位，也是台北市政府邀請。

▲台灣燈會開幕位置圖。（圖／卓冠廷提供）

卓冠廷透露，原本的安排，最邊邊並不是前市長柯文哲，那為什麼柯文哲被換到最旁邊？據他掌握的獨家資訊，2023年2月5日上午10點於燈會指揮中心召開的協調會，是台北市觀傳局主動提要調整。代表台北市政府蔣萬安市長出席的是市府觀傳局的官員，會議中明確表示，戴錫欽議長，應該被排在外國使節的旁邊，所以，才把柯文哲跟戴錫欽對調，把他移到最旁邊，其實原委就是如此單純。

卓冠廷說，結果蔣萬安一被問到「為什麼柯文哲被排在最旁邊」，就嚇得膝反射推給交通部觀光局，不曉得是蔣萬安的觀傳局長跟他撒謊，還是蔣萬安自己決定對大眾撒謊。

卓強調，他也待過交通部，知道安排這種位置根本不可能由交通部觀光局一意孤行。交通部也不用白白當冤大頭，該是什麼就是什麼，說清楚不好嗎？至於蔣萬安，不用為說謊道歉嗎？