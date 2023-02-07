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吹時尚風！台北郵局「兔兔郵差包小提燈」詢問爆表　領取方式曝

▲▼台北郵局推出「兔兔郵差包小提燈」。（圖／林佳葦提供）

▲台北郵局推出「兔兔郵差包小提燈」。（圖／林佳葦提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣燈會今年睽違23年重返北市舉辦，台北郵局也委託製作「兔兔郵差包小提燈」，以郵差小郵包結合信鴿、歪腰郵筒、郵票和標章等特色元素，造型時尚，不但可作為包包使用，夜間更化身小提燈閃亮奪目，民眾只要購買郵局商品就可獲贈，台北郵局一推出，詢問度爆表。

跳脫往年以生肖動物造型作為提燈設計，台北郵局今年委託「花燈女王」林佳葦設計，結合郵差包、郵局各項元素，打造超萌且時尚「兔兔郵差包小提燈」，限量1萬份，作為到郵局消費贈品，送完不再追加。

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台北郵局副理胡美惠表示，當時郵局同仁希望把郵局元素跟兔年結合，今年推出「兔兔郵差包小提燈」，融入歪腰郵筒、郵局標籤、郵票與郵差包等特色，因應兔年設計兩個兔耳朵。

胡美惠指出，該小提燈共製作1萬個，其中6千個發給台北郵局管轄172個支局推展業務運用，民眾到郵局購買商品可獲贈，剩下4千個提供給迪化街臨時郵局銷售郵局商品搭配贈送，譬如民眾購買光源台北個人化郵票僅100元，就贈送一個郵差包提燈，或現場預約2023愛上台北台灣燈會紀念專冊，也會贈送。

▲▼台北郵局推出「兔兔郵差包小提燈」。（圖／林佳葦提供）

▲台北郵局推出「兔兔郵差包小提燈」。（圖／林佳葦提供）

胡美惠說，6千個發放給轄管支局郵差包小提燈，很多支局已經發放完了，但民眾詢問度不斷，因此頻來要求追加，另4千個提供給迪化街臨時郵局2月5日起到2月19日銷售商品贈送，2天內已經送出1千多個，詢問度相當高，攤位人潮相當多，連帶兔年郵票也賣得很好。

設計該款「兔兔郵差包小提燈」的設計師林佳葦有「花燈女王」之稱，林佳葦出身花燈世家，為國寶級燈藝師林健兒的女兒，曾留法學習設計，透過創新設計，台灣元宵燈籠添加童趣並帶來新的詮釋，每年推出的小提燈作品總能讓人驚艷，也掀起小提燈熱潮。

▲▼台北郵局推出「兔兔郵差包小提燈」。（圖／林佳葦提供）

▲台北郵局推出「兔兔郵差包小提燈」。（圖／林佳葦提供）

林佳葦表示，因為今年台灣燈會在台北，配合活動主題，台北郵局原規劃以郵票上的兔子來設計小提燈，不過因郵局有很多特色元素可取材，因此最後推出「兔兔郵差包小提燈」，結合郵差包、信鴿、歪腰郵筒、郵票、徽章、郵差包上的反光條等元素，讓郵差包小提燈變得時尚，當時她將照片傳給朋友，每個人都覺得很特別，這也是她第二次將小提燈設計為包包。

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