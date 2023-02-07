燈會對比照曝！台北燈會遭嗆「醜」　呱吉批：不要做帶風向的批評

▲台灣燈會睽違23年重返台北舉辦。（圖／北市民政局提供）

記者江采蓁／綜合報導

睽違23年重返台北的台灣燈會於5日盛大舉辦，以「光源台北」為主題，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，其中也有民間作品參展。但近日有粉專貼出高雄燈會、台南燈會及台北燈會的對比照酸「沒有比較，沒有傷害」，前台北市議員邱威傑（呱吉）就表示，要批評指教可以，但不要為了立場做出這種不公平與帶風向的批評。

邱威傑提到，剛剛看到有粉專拿台北燈會某張參展作品的照片對比台南高雄主燈作品，說台北燈會很醜很「華」。他表示，不論政治立場，台北市政府有八萬名不管誰執政都在好好上班的公務員，有兩百多萬不論誰當家都在努力生活的市民，要批評指教可以，但不要為了立場做出這種不公平與帶風向的批評。他更指出，這組對比照片，高雄及台南都是在夜間照明打好打滿的情況，台北則是在燈光無用武之地的白天，更不要提這不是主燈，這是民間參展者的作品而已。

邱威傑表示，這次台北燈會其實是「台灣燈會」，剛好今年輪到台北。主責單位是中央的交通部觀光局，他批評，「所以到底是要罵誰？」他強調，做不好的地方大家都要自省，但是這種只是為了傷害他人感情、罔顧事實的謾罵真的是不需要。