台灣燈會小提燈爭議延燒！北市多採購2萬盞？　民政局證實：已全發完

▲台灣燈會小提燈-大展虹兔。（圖／台北市民政局提供）

記者袁茵／台北報導

台灣燈會睽違23年重返台北市舉辦，交通部觀光局購置8萬個小提燈發放給民眾，引發國民黨台北市議員汪志冰日前批評，北市府停發小提燈4年，中央做了最壞示範；但7日卻爆出，台北市民政局於1月4日發文要觀光局授權、採購2萬盞小提燈，對此，民政局長陳永德7日證實有此事，並已全數發放完畢。

2019年有環保團體透過台北市的市民投票i-Voting系統，提案「請台北市政府不要再發放小提燈」，認為小提燈造成只用了一次就被丟棄的浪費，且本體是塑膠外，還有電池、燈泡，恐造成汞污染的問題；最終1萬1520票選擇「避免製造垃圾及廢電池，不再製作及發放小提燈」，大於持續發放小提燈的3018票。

但此次台北市仍在中央展區、12行政區和「台北通」APP預約發放8萬盞小提燈，引發市議員汪志冰質疑，調查後發現是主辦單位交通部為「台灣燈會」特別購置的8萬盞燈籠，而北市府因應2019年i-Voting提案，並無加製打算。

汪志冰痛批，台北市政府好不容易在台北市民維護環境的共識下，停發元宵節小燈籠已經4年，卻遭主辦燈會的交通部大手筆8萬個燈籠壓境，「民眾歡慶元宵節的同時，中央部會對環保的意識認知竟完全狀況外，做了最壞的示範。」

不過，7日卻爆出發放小提燈的不只有交通部，台北市政府也自行製作了2萬盞小提燈，是由台北市政府民政局1月4日發函交通部觀光局，公文內容顯示「為辦理『2023台灣燈會』活動所需，有關貴局設計購置之小提燈樣式，請同意授權本市後續擴充採購使用。」

關於增購2萬盞小提燈，台北市民政局長陳永德7日晚間證實，用在發放給志工、贊助單位、媒體、警察等公關用途，目前都已經發放完畢了。

▼北市府發函觀光局要求擴充採購小提燈。（圖／讀者提供）