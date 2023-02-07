台灣燈會兔年竟展虎年花燈　觀傳局：12生肖都符合資格

▲台灣燈會兔年展虎年花燈。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2023年台灣燈會在台北，但台北市議員陳賢蔚發現，台北市政府前廣場機關團體展覽區，展有老虎主題眾多花燈，讓許多觀展民眾感到不解。對此，北市觀傳局說，只要是12生肖都符合資格；而局長陳淑慧則回應，燈會主要呈現的是花燈工藝，所以除了生肖外，還希望能夠推動觀光，因此還會有許多觀光的元素在裡面。

陳賢蔚發現，燈區有98組作品，其中有9組跟老虎有關，約將近1成。有時候1組還有2、3隻老虎，來觀看的民眾也會懷疑，這是不是虎年留下來的作品，拿來繼續展出？不然為什麼兔年生肖有這麼多老虎造型的燈？

陳賢蔚說，根據教育局資料，其實燈區要參展的作品必須符合兔年生肖，其他要符合台灣之光、台北之光或者族群共融的相關議題，很明顯非常多組老虎造型的花燈跟主題都無關，市政府主辦燈會應該盡好把關責任，尤其今年是台灣史上最貴的燈會，有這種美中不足的地方，讓人家誤以為到底是過期品還是新瓶裝舊酒，很不應該。

陳賢蔚提到，很多作品是矯正署受刑人做的，猜測是不是因為去年是虎年，有些作品沒地方展覽，剛好趁今年台灣燈會蒐集作品的時候拿來報名，「確實做得很可愛、很漂亮，但畢竟不符合今年兔年的燈節主題」。

面對議員質疑，觀傳局強調，12生肖都符合燈會展出資格。觀傳局長陳淑慧回應，台灣燈會除生肖外，還有希望推動觀光，因此會有許多觀光的元素在裡面，且整體參賽作品約有190件，還有溫泉、廟宇、101大樓等元素，這就是一個主題。