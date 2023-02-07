燈會站位表曝光！柯文哲原本竟不是最邊邊　議員爆：是蔣市府要求的

▲台灣燈會點燈儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲出席參與。（圖／台北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

第34屆台灣燈會日前在台北市點亮主燈，不過前台北市長柯文哲卻被安排在舞台上的最邊緣位置，引起外界關注；台北市長蔣萬安受訪表示，中央展區是中央交通部規畫「都尊重」。不料，新北市議員卓冠廷爆「其實是蔣萬安市府團隊要求的」，他查了原本的座位安排版本，根本不是這回事。

卓冠廷指出，柯文哲在台灣燈會開幕時被排到最邊邊，引起討論之後，蔣萬安居然把責任推給交通部觀光局，讓人家當冤大頭，實在是沒肩膀又不厚道。他取得了原本的版本，根本不是這回事

卓冠廷表示，身為2015年曾在台中市政府參與籌備台灣燈會的一員，他說明開幕式的安排邏輯，首先，最前面五個開燈官，歷來如此沒變過、第二排的立委和行政院，由交通部觀光局邀請、第二排的部會有贊助燈節，由台北市政府邀請、剩下的，就安排柯文哲還有現任台北市議會議長戴錫欽，這兩位，也是台北市政府邀請。

▲台北燈會「站位表」曝光。（圖／卓冠廷提供）

「原本的安排，最邊邊並不是前市長柯文哲，那為什麼柯文哲被換到最旁邊？」卓冠廷提到，據他掌握的獨家資訊，2023年2月5日上午10點於燈會指揮中心召開的協調會，是台北市觀傳局主動提要調整。代表蔣萬安出席的是市府觀傳局的官員，會議中明確表示，戴錫欽應該被排在外國使節的旁邊，所以，才把柯文哲跟戴錫欽對調，把他移到最旁邊。

卓冠廷說，其實原委就是如此單純。結果蔣萬安一被問到「為什麼柯文哲被排在最旁邊」，就嚇得膝反射推給交通部觀光局，不曉得是蔣萬安的觀傳局長跟他撒謊，還是蔣萬安自己決定對大眾撒謊。

卓冠廷嗆，「我也待過交通部，我知道安排這種位置，根本不可能由交通部觀光局一意孤行。交通部也不用白白當冤大頭，該是什麼就是什麼，說清楚不好嗎？至於蔣萬安，不用為說謊道歉嗎？」。

▲2023台灣燈會在台北開燈儀式，柯文哲（右一）站最邊邊。（圖／記者李毓康攝）