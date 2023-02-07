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300億租金補貼2.0版將改「隨到隨辦」　營建署：盡快上路

房地產,青年社會住宅,租賃,簽約交屋,租屋,公共住宅,社會照護福利,弱勢者住宅需求。（圖／李毓康記者攝）

▲中央推出的租屋補貼將有精進計畫，改採隨到隨辦。（圖／李毓康記者攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院去年核定300億「中央擴大租金補貼專案計畫」，大力支持租屋族，內政部今年擬將政策升級為2.0版「隨到隨辦」，不再有申辦期間限制，預計4月上路。對此，營建署指出，正在規劃112年度隨到隨辦，但開辦時程尚未確定，待行政院核定後另行公告受理申請日期，未來將加強宣傳。

行政院去年核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，中央每年將編列300億元預算，照顧50萬戶租屋族，每戶每月最高新台幣2000元至8000元，補貼金額不得高於實際租金支出，補貼期間1年。

為了進一步方便租屋族，內政部討論的2.0版將沒有申請期限的限制，改採「隨到隨辦、隨辦隨領」，且補貼款項直接匯入民眾帳戶。

營建署指出，111年辦理300億元中央擴大租金補貼專案，透過相關創新作為及宣導措施，申請戶數倍增至32.6萬餘戶，合格戶數也突破27.7萬戶，已陸續自111年10月起撥款。

營建署表示，112年度這項措施將持續辦理，並規劃朝隨到隨辦等簡政便民方向精進，由於尚須報行政院核定及準備相關前置作業程序，推估不太可能112年4月上路，不過，確定受理時間後會積極向各界宣導，請民眾隨時注意營建署官方訊息。

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租金補貼內政部營建署

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