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移民署推專案鼓勵逾期移工投案　修正入出國法加重滯台罰則

▲左起為馬尼拉經濟文化辦事處主任西薩、駐台北越南經濟文化辦事處組長杜明懷、駐台北印尼經濟貿易代表處主任杰力、泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣、內政部常務次長吳堂安、移民署長鐘景琨、勞動部勞動力發展署副署長鍾錦季、外交部亞東太平洋司副司長范厚祿。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部次長吳堂安、移民署長鐘景琨、勞動力發展署副署長鍾錦季、亞東太平洋司副司長范厚祿共同出席參加記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署5日下午舉辦「回家路上，移定有我」專案記者會，宣布從今年2月1日至6月30日推動「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，採取免收容、低罰鍰、不管制等優惠措施。內政部常務次長吳堂安呼籲，逾期滯台的外籍移工請把握機會自行到案，可向移民署各地專勤隊、服務站等單位洽詢，儘速返鄉和家人團聚。

內政部表示：台灣近3年來因受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，世界各國採行嚴格邊境管制措施，國際航班停減航、減班，導致逾期滯台留外來人口無法搭機返國，導致逾期滯台人數攀升。

▲左起為馬尼拉經濟文化辦事處主任西薩、駐台北越南經濟文化辦事處組長杜明懷、駐台北印尼經濟貿易代表處主任杰力、泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣、內政部常務次長吳堂安、移民署長鐘景琨、勞動部勞動力發展署副署長鍾錦季、外交部亞東太平洋司副司長范厚祿。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部次長吳堂安及移民署長鐘景琨一同巡禮東南亞美食攤位，並與新住民話家常。（圖／記者張君豪翻攝）

近來航班陸續恢復，內政部為鼓勵逾期滯台移工主動出面自行到案，移民署特別推出這次專案，適用對象包括外國人、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，凡是合法入境，不論持何種簽證，如果逾越居留期限，可趁專案期間自行到案。

內政部指出，為杜絕移工逾期滯留，並限縮違法雇主收容空間，移民署提出《入出國及移民法》修正草案，日前該案在立院審議，新修法將針對逾期的罰鍰，從現行2千元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年，移民署呼籲逾期移工趁加重逾期罰鍰及管制生效前，把握機會自行到案。

移民署表示，在專案實施的第1天，就有1對在滯台期間成為男女朋友的印尼籍人士，透過擴大自行到案專案，攜手返國共組家庭。相關訊息除可向各專勤隊及服務站等單位洽詢外，也歡迎撥打提供多國語言服務的免付費專線0800-024-881洽詢。

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