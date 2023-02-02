平均地權條例子法何時過？　林右昌：4月份就能完成

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今年1月三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，遏止炒房行為，外界關心相關配套子法何時推動完成？對此，新任內政部長林右昌2日主持部務會議後記者會時表示，相關思考已都在收斂當中，子法的修訂預計4月份就能完成。

林右昌說，心裡面當然都有時程，「預計4月份左右」；他提到，居住正義分兩塊，一塊是租屋正義，另一個是購買時能夠買得起，最近新加坡前總理李顯龍提到，新加坡年輕人買得起房、但台灣年輕人買不起，「這樣的說法不是很準確，因為2個買的是不一樣的東西」。

林右昌指出，新加坡土地是國有，年輕人買的房子是「房屋使用權」，並沒有房屋及土地所有權；但台灣不一樣，買的是房子所有權與土地，這兩個沒有辦法拿來比。

「在住宅政策上總統、院長都很關心，之前都有些基礎。」林右昌說，立法已經完成，接下來是子法修訂，預計4月份就能完成，租屋者很多對象包含家戶、學生甚至跨縣市租屋族，「都會在這次政策思考對向內，希望給這些群體相關支持」。

另外，林右昌也提到，已有貸款民眾如何在這次政策給予實質幫助，相關思考已都在收斂當中，最後若有完整成果，這不只在內政部層級，會在行政院層級跟大家報告。