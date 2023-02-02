　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

平均地權條例子法何時過？　林右昌：4月份就能完成

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今年1月三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，遏止炒房行為，外界關心相關配套子法何時推動完成？對此，新任內政部長林右昌2日主持部務會議後記者會時表示，相關思考已都在收斂當中，子法的修訂預計4月份就能完成。

林右昌說，心裡面當然都有時程，「預計4月份左右」；他提到，居住正義分兩塊，一塊是租屋正義，另一個是購買時能夠買得起，最近新加坡前總理李顯龍提到，新加坡年輕人買得起房、但台灣年輕人買不起，「這樣的說法不是很準確，因為2個買的是不一樣的東西」。

林右昌指出，新加坡土地是國有，年輕人買的房子是「房屋使用權」，並沒有房屋及土地所有權；但台灣不一樣，買的是房子所有權與土地，這兩個沒有辦法拿來比。

「在住宅政策上總統、院長都很關心，之前都有些基礎。」林右昌說，立法已經完成，接下來是子法修訂，預計4月份就能完成，租屋者很多對象包含家戶、學生甚至跨縣市租屋族，「都會在這次政策思考對向內，希望給這些群體相關支持」。

另外，林右昌也提到，已有貸款民眾如何在這次政策給予實質幫助，相關思考已都在收斂當中，最後若有完整成果，這不只在內政部層級，會在行政院層級跟大家報告。

ET快訊
快訊／20年來第一筆！拉法葉艦3.3億暗黑佣金已匯台
答不出論文研究方法！林智堅被考倒挨轟「基礎能力不足」
台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　結局傻眼
許維恩挺4月孕肚辣露半球！　行房改「50天一次」上網查姿勢
快訊／台中2煞抓到了！　丟包「大哥的女人」躲小套房
等39年！金門首間「麥當勞」終於來了　地點曝光
威力彩今飆4.2億！　「3生肖」財運旺
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　回嗆日本店家：我沒做錯事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

基隆「護海公投」遭內政部駁回？　林右昌：有適法性疑慮

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回「5理由」曝光

平均地權條例子法何時過？　林右昌：4月份就能完成

強化中央地方合作　林右昌擬和蔣萬安視察大巨蛋

總統大選被邊緣？　她判斷柯文哲有「15％死忠」：鴨子划水有機會

王世堅曝柯P不會壞到跟「這些人」合作　斷言：否則政治生命完蛋

李大維有望回歸任海基會董座　許勝雄：駕輕就熟，一點困難都沒有

小三通有望常態化恢復！邱太三：「專案」已不在下一步方案

別傻傻等3.5小時！　領務局曝辦護照「免排隊」小撇步

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

基隆「護海公投」遭內政部駁回？　林右昌：有適法性疑慮

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回「5理由」曝光

平均地權條例子法何時過？　林右昌：4月份就能完成

強化中央地方合作　林右昌擬和蔣萬安視察大巨蛋

總統大選被邊緣？　她判斷柯文哲有「15％死忠」：鴨子划水有機會

王世堅曝柯P不會壞到跟「這些人」合作　斷言：否則政治生命完蛋

李大維有望回歸任海基會董座　許勝雄：駕輕就熟，一點困難都沒有

小三通有望常態化恢復！邱太三：「專案」已不在下一步方案

別傻傻等3.5小時！　領務局曝辦護照「免排隊」小撇步

八旬婦購買拜拜祭品迷途街頭　好心外送員察覺報警助返家

回家見愛貓趴沙發「折手充電」　電量100％萌樣睜眼萬人被融化

陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

泰山市場派公告：3月16日召開股臨會　公司派暫不回應

快訊／下班注意！國1北向38.9K「2自小客追撞」　佔用2車道

威力彩今晚飆4.2億！「3生肖」2月財運旺翻　專家：有機會發大財

巴基斯坦爆炸101死！兇手穿警服一路沒人查　警現場找斷頭確認身份

「陶朱隱園」響應燈會亮起來　中工曝：有VVIP預約賞屋

4位台灣練習生征戰韓選秀　《BOYS PLANET》驚現《原子少年》成員

你知道你最難割捨什麼嗎？　5種動物測出人生最重要的東西

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

政治熱門新聞

6都市長齊聚行政院會　盧秀燕讚陳建仁：比預期有耐心

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

護照申辦爆天量　台北單日飆破9千件

陸籲恢復16個兩岸航點　邱太三：不只這16個

不要再讓這種街景發生！　洪孟楷曬「這畫面」喊：支持增設垃圾桶

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌一句反擊

國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

郭被爆組非綠陣營　柯：2月中見面

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

傳柯美蘭選竹市立委　高虹安搖頭

更多熱門

相關新聞

強化中央地方合作　林右昌擬和蔣萬安視察大巨蛋

強化中央地方合作　林右昌擬和蔣萬安視察大巨蛋

新任內政部長林右昌2日上午首度出席行政院會，下午也舉行首次的部務會議，會後特別率2位次長出面受訪。林右昌提到，早上與六都市長參與院會，大家都很關心跨縣市、中央與地方間能否有更多的合作，「未來內政部會積極扮演這樣的角色」；林也說，未來會與蔣萬安市長一同視察大巨蛋，共同解決相關課題。

林濁水曝民進黨敗選「神奇的真正原因」　向林右昌拋四質疑

林濁水曝民進黨敗選「神奇的真正原因」　向林右昌拋四質疑

明曜百貨董座豪砸近8.4億　一次打包2戶信義區「公園豪宅」

明曜百貨董座豪砸近8.4億　一次打包2戶信義區「公園豪宅」

在野黨酸敗選者聯盟　林右昌反嗆：我還把議長贏回來

在野黨酸敗選者聯盟　林右昌反嗆：我還把議長贏回來

「每人心中都有該換的」　前綠委：盼接地氣的部長入閣正視人民

「每人心中都有該換的」　前綠委：盼接地氣的部長入閣正視人民

關鍵字：

內政部林右昌平均地權條例

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面