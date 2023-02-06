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土耳其強震恐破千人死亡！1分鐘連8餘震　「高樓整棟消失」剩煙霧

▲▼ 土耳其6日發生強震。（圖／CFP）

▲ 土耳其6日發生強震，建築倒塌造成民眾受困。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，為全球今年至今最大地震，且後續發生多起有感餘震，官員證實已有17人喪命。但美國地質調查局（USGS）預估，這起地震最多可能造成上千人死亡，經濟損失恐怕達到百億美元（近3千億新台幣）。

USGS指出，多達1500萬人感受到強烈搖晃，並針對這起地震可能造成的人命傷亡發出橘色警戒，預估死亡人數介於100至1000人；對經濟損失則發出最高的紅色警戒，預估損失落在10億至1百億美元之間。

網路瘋傳的影片拍下東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakır）一棟建築不堪地震威力倒塌的瞬間，只見對街一棟高樓在一陣轟隆巨響之中從中間開始往下坍塌，隨著拍攝者一聲驚呼後整棟消失，只剩下漫天塵土。

根據BBC，土耳其官員證實已有17人死亡。此前，尚勒烏爾法市（Şanlıurfa）市長貝亞茲古爾（Zeynel Abidin Beyazgül）稱該市有5人喪生，但當地媒體BPT指出，該市死亡人數已來到12人；奧斯曼尼耶省首長也稱有5人死亡。

住在加濟安泰普省的記者庫爾迪（Eyad Kourdi）向CNN透露，在規模7.8地震發生之後，短短1分鐘內發生多達8次非常強烈的餘震，許多家中物品掉落地面，鄰居逃出家門。

CNN氣象專家指出，在如此強烈的地震發生後，大型餘震可能持續數小時，甚至數日。

BBC指出，土耳其的位置，為世界上最活躍的地震帶之一。1999年8月17日凌晨，該國西北部科賈埃利省首府伊茲密特發生規模7.6地震，造成1.7萬多人喪生。

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