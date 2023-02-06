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台北搜救隊今晚出發土耳其救援　蔣萬安趕抵消防局打氣

▲▼北市搜救隊前往土耳其協助救災，台北市長蔣萬安特趕赴慰勉致意。（圖／台北市政府提供）

▲北市搜救隊前往土耳其協助救災，台北市長蔣萬安特趕赴慰勉致意。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

土耳其6日上午發生規模7.8強震，造成當地重大傷亡，台北市搜救隊一行30人奉派前往當地進行人道救援任務。台北市長蔣萬安在獲知北市搜救隊將前往土耳其支援震災搶救後，提前離開晚間的台灣燈會迎賓晚會，趕抵消防局民權分隊，為搜救隊隊員們打氣鼓勵。

蔣萬安表示，目前得知土耳其災情有超過數百人死亡，上千人受傷，並有將近千棟的建築物倒塌，災情可說是非常嚴重，台北市消防局上午第一時間即通知台北市搜救隊做好整備，下午3點30分接獲消防署通知，確定派遣台北市搜救隊前往當地進行人道救援。

此次協助土耳其震災救援的台北市搜救隊共30人，包含榮總醫生1人、榮總護士1人及結構技師1人、搜救犬2隻，由洪超倫大隊長帶隊，預定晚間10時30分搭機前往展開救援工作。

▲▼北市搜救隊前往土耳其協助救災，台北市長蔣萬安特趕赴慰勉致意。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安強調，台北市搜救隊的國際搜救經驗豐富，也是國內第一支通過國家搜救能力分級檢測，取得重型能力認證資格的隊伍，是最專業、經驗最豐富，也是我國搜救任務的菁英，因此這一次救援任務，不僅是台北市的驕傲，也是國家的驕傲。

蔣萬安指出，我國跟土耳其建立起相互救援的情誼是從1999年開始，當時土耳其發生強震，台北市曾派員前往協助救災，後來台灣發生921地震，土耳其也派員來台灣協助救災，所以這段情誼讓這次的救援行動有更深一層的使命。

蔣萬安最後勉勵所有的搜救隊員展現平時訓練實力，更重要的是要以自身安全為最優先考量，預祝此次的搜救任務圓滿順利成功。

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