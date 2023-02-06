「卡娜赫拉的小動物」聯名發威　南投燈會23天破500萬人次參觀

▲南投燈會閉幕，參觀人次破500萬。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為期23天的南投燈會於5日閉幕，縣政府指出今年配合兔年，以超夯貼圖IP「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的最可愛燈會，果然引爆全台熱烈討論，不僅有眾多卡娜赫拉的小動物粉絲朝聖，也吸引許多好奇的民眾爭相一探究竟，使南投燈會成為近期最熱門的打卡景點之一，參觀人次超過500萬。

昨晚的閉幕活動，縣府也加場提供「卡娜赫拉的小動物」無人機展演，再次吸引滿場觀眾；縣府表示，去年就極受歡迎的無人機展演，今年可說是全面升級：數量由300架升級至400架，更打造「南投物產篇」與「南投慶典篇」2個劇本，並加入趣味的動態元素，搭配高達7米的「卡娜赫拉的小動物」造型副燈、12組大型氣球偶燈、燈區智慧導覽的集章獎品、以及新春小紅包、雷雕紀念幣等，吸引全國民眾前來朝聖。

縣長許淑華在閉幕會中表示，2023南投燈會參觀人次突破500萬人，保守估計經濟產值約20億元，整體滿意度皆在97%以上，不但為南投帶來龐大商機和人潮，也提高南投的能見度與知名度。

許淑華也一一頒發感謝狀給所有的贊助廠商、企業團體、宗教寺廟及社區發展協會等，同時感謝前縣長林明溱奠定良好基礎與架構，並感謝交通部觀光局補助經費，以及縣內各大企業的鼎力相助、以及南投縣政府全體夥伴的傾心投入。