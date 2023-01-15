南投燈會正式點燈　「卡娜赫拉的小動物」萌翻全場

▲南投燈會14日開幕，主打的「卡娜赫拉的小動物」無人機與3D矩陣煙火也首次亮相。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會14日正式點燈，除由今年主打的「卡娜赫拉的小動物」的P助及兔兔人偶陪同縣長許淑華，一起迎接主燈「彩兔賜福」的展演，壓軸大戲「交響水舞x無人機群飛秀x特效煙火特別場」也首度亮相；大批賞燈民眾也於現場排隊領取小提燈，幸運者則加碼獲贈許淑華發送的紅包，或是「南投燈會x卡娜赫拉的小動物」聯名發行的雷雕紀念幣，引人直呼：「好可愛！」

縣府指出，去年的南投燈會無人機群飛展演日本插畫家「卡娜赫拉的小動物」，引發全台熱議，今年適逢兔年，縣府二度與卡娜赫拉的小動物聯名，推出1座大型副燈、12個大型充氣偶燈、9場無人機煙火秀，還有上萬個聯名商品；無人機群飛展演第一波也推出「卡娜赫拉的小動物-南投物產篇」主題，融入南投特產香菇、泡茶等圖像，畫面生動有趣。

水舞秀則以「南投無限」為主題，在貓羅溪上以無限符號打造立體水舞新地標，搭配國際級大提琴家張正傑精心編排交響樂組曲；煙火部分（特別場）採用罕見的「3D矩陣煙火」，以嶄新的電腦編程技術突破以往的施放角度限制，呈現出豐富的3D立體效果。

包括前縣長林明溱、縣議員林儒暘、張婉慈、林憶如、曾振炎、游顥、全文才也到場參加燈會開幕；許淑華自信表示，僅管辦一場南投燈會的經費比不上台灣燈會，但「南投燈會超越台灣燈會」，她十分感謝企業界、各社區協會、宮廟、學校、旅遊業者的幫忙，也感謝交通部觀光局的補助。

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