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南投燈會人氣強強滾　魅力商品節疫後3年首次配合復辦拉抬買氣

▲2023「南投魅力商品節」配合南投燈會開幕。（圖／南投縣政府提供）

▲2023「南投魅力商品節」配合南投燈會開幕。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會14日點燈，「2023南投魅力商品節」同日也配合舉辦開幕活動，共有80個商店家聯合參展，同時推薦南投10大伴手禮；縣長許淑華表示，民眾來參加燈會活動不只能賞燈，展館內還有相關商品優惠活動，可順便把南投最好的特色產品帶回家。

昨天的開幕安排祥獅獻瑞，並以「南投魅力商品展，鴻兔大展」為主題，現場鼓聲咚咚、熱鬧非凡；包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、南投縣商業會理事長廖俊哲等人都到場與會，為活動剪綵，許淑華也走入展館內參觀，並向參展的廠商致意。

廖俊哲表示，南投魅力商展自2007年開始舉辦，因疫情的關係停辦3年，而疫後百業待興，在南投縣政府支持下配合南投燈會，由南投縣商業總會承辦，特邀南投縣廚具櫥櫃公會、電器公會、烹飪公會之南投在地廠商50家參展；內容包括旅遊美食、茶咖啡酒、南投得獎10大伴手禮及廚具櫥櫃、生活家電等80家店家聯合展覽，並安排「南投好禮館」、「So Chill咖啡館」、「好吃好玩開運體驗DIY」等精彩活動，歡迎現場報名參加。

許淑華說，南投魅力商品節幕首次結合燈會舉辦活動，主要看上南投燈會超強的人氣，希望帶動展覽經濟活絡，推廣南投10大伴手禮及相關質生活商品，也為遠道而來的遊客提供購物指南；南投魅力商品節也特別提供1000份專屬兔年小提燈，免費贈送、送完為止。

張嘉哲及林儒暘也表示，南投燈會每年參加人數都非常多，希望藉由活動也能帶動地方商機，歡迎遊客到南投多多採購南投意麵及特產等在地產品。

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