卡娜赫拉無人機秀+聯名副燈+充氣偶燈和紀念幣　南投燈會14日登場

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將屆，南投燈會則訂於本周六（14日）提前登場，由於去年「卡娜赫拉無人機秀」造成轟動，今年又適逢兔年，縣政府表示，今年除有更精彩的9場無人機主題秀，還加碼以卡娜赫拉的小動物IP創作出「粉紅兔兔&P助的招財神力」，推出聯名大型副燈、12個大型充氣偶燈及上萬個聯名商品，希望打造全國最萌、最粉嫩的新春燈會。

縣府今天舉辦「絢。光織潮」南投燈會記者會，縣長許淑華與卡娜赫拉粉紅兔兔及P助公仔一同秀出兔年主燈造型及提燈，縣議員林儒暘、林憶如、曾振炎、林婷立、日月潭國家風景管理處長簡慶發、南投市長張嘉哲、南投觀光產業聯盟盟主魏振宇都到場，邀請全國民眾春節期間到南投，白天泡湯、賞花，晚上逛燈會。

許淑華表示，去年南投燈會的「卡娜赫拉的小動物」無人機表演受到許多親子民眾歡迎，卡娜赫拉作者本人也非常開心，今年因此增設主題燈區，相信將讓喜愛萌物的朋友驚喜連連，並貼心提供全燈區LINE智慧導覽，根據遊客所在地推播展區導覽資訊，走在偌大燈區不再迷路，還能參加數位集章活動，賞燈更添趣味，他也感謝各界熱情響應活動及交通部觀光局補助經費。

縣府介紹，今年燈會規畫在地燈區、互動燈區、地景燈區、IP燈區等4大主題區，另有13個特色燈區，從1月14日開始至2月5日元宵節為止，僅除夕當天不開燈，且每天都有結合南投觀光特色呈現傳統、藝術、科技融合等10大亮點的精彩活動：

開幕日壓軸是「交響水舞x無人機群飛秀x特效煙火特別場」，其中無人機群飛展演第一波主題為「卡娜赫拉的小動物-南投物產篇」，融入南投特產香菇、泡茶等圖像，可於1月22至28日、2月5日前往欣賞，其中1月24及28日為加碼「3D矩陣煙火」的特別場；另自1月26日起，無人機群飛展演將上演第2主題「卡娜赫拉的小動物-南投慶典篇」，呈現泡湯、南投最新規劃遊樂景點九九峰氦氣球樂園等精彩畫面。

縣府觀光處表示，民眾在燈會開幕後就有機會領取紀念小提燈，幸運者更能領到縣長的紀念紅包，或南投燈會x卡娜赫拉聯名發行的雷雕紀念幣；遊客白天可逛花海、體驗SUP、蒐集12隻卡娜赫拉巨大氣球偶，晚間則賞花燈、遊玩互動燈區、逛逛年貨大街、欣賞交響水舞、還有眾多一流在地團隊與國際知名表演團隊、重磅歌手輪番演出。

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