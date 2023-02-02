竹山竹藝燈會2／5閉幕　當晚加碼抽201組紫南宮套幣...中獎率3%

▲竹山竹藝燈會將在閉幕當天抽出201組竹山紫南宮錢母套幣的幸運得主。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

為期37天的2023竹山竹藝燈會將於2月5日元宵節閉幕，南投縣竹山鎮公所指出，為感謝民眾的支持，當晚將加碼抽獎、贈送201組竹山紫南宮錢母套幣，用土地公的祝福為大會畫上完美句點。

鎮長陳東睦表示，閉幕活動將在三級古蹟媽祖廟前連興宮舉行，廟方在閉幕前也自行舉辦傳統舉火把繞老街活動，邀請民眾一起來體驗遶境後，再來欣賞當天精彩的閉幕表演。

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▲竹山燈會於初一到初五每天都發200個紫南宮錢母，每晚都吸引民眾排隊「秒殺」。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

鎮公所表示，賞燈集點活動是竹山燈會最大特色和福利，今年的5款特色紀念品包括竹燈籠、竹鍋墊、福氣抱枕、錢母套幣摸彩券，以及銀色錢母；除了最受矚目的紫南宮錢母銀幣每次都遭「秒殺」，竹燈籠和摸彩券也都相當受到歡迎。

其中摸彩券更是超熱門商品，只要集滿燈座35點就可換5張摸彩券，鎮公所為讓民眾中獎機率變高，今年準備6700張摸彩券要讓民眾兌換，總共有201組紫南宮錢母套幣可供抽獎，中獎機率接近百分之3。

「做環保興經濟」活動也將同時落幕，鎮公所提醒民眾若還有兌換券未使用，請把握本周末的最後時機，相關使用規則、可消費的特約店家都可上鎮公所官網或app了解，特約店家在燈會結束後的2月6日至17日即可到鎮公所進行核銷。