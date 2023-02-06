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華郵揭中國間諜氣球目的：秀實力或破壞布林肯出訪

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

華郵專欄作家4日引述情報分析師表示，中國偵察氣球此時入侵美國，可能是為了展現實力，抑或是內部強硬派欲破壞美國國務卿布林肯出訪，但也可能單純是一連串失誤造成。

華盛頓郵報（The Washington Post）負責外交議題的專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）4日撰文指出，情報官員尚不清楚北京為何會選在此時派偵察氣球飛越美國，尤其是在布林肯（Antony Blinken）訪中前夕，但有幾個可能性。

伊格納西斯表示，一個可能是鑒於經濟成長緩慢、人民政治抗爭及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管理不善等一系列內部問題，中國企圖透過偵察氣球展現實力。

他說，對中國國家主席習近平的好戰政權來說，能讓美國難堪的機會永遠吸引人，尤其是華府近來搖旗吶喊，在台灣海峽或南海進行「自由航行行動」。

除此之外，伊格納西斯指出，情報分析師另一個考慮的可能性則是中國軍方或領導階層內強硬派人士想破壞布林肯出訪，他此行主要目的為尋求建立戰略穩定措施或護欄，降低美中因為台灣或其他議題無意間爆發衝突的可能性。

中國偵察氣球入侵美國遭揭露後，布林肯3日宣布延後訪問中國，並嚴厲批評北京此舉侵犯美國主權，違反國際法。

最後一個可能性，則單純是一連串失誤所造成。伊格納西斯說，這在任何情報或軍事行動中都可能發生，如同一名五角大廈官員所指：「有時候左手不知道右手在幹嘛。」

另一名華郵專欄作家沙魯爾（Ishaan Tharoor）分析表示，這次偵察氣球事件對中國造成的傷害多於美國。北京今年試圖擺出較友好姿態，希望消除國際對中國日益升高的恐懼與不滿。布林肯訪中本可能為美中翻開新頁，此次事件卻反而凸顯雙方緊張的嚴重程度。

此外，部分人士認為，習近平與他核心幕僚可能沒料到會發生偵察氣球事件。

上海復旦大學國際問題研究所教授趙明昊（Zhao Minghao）接受華郵訪問指出，從中國最高領導人觀點來看，他們不會希望破壞緩解與美國緊張關係的過程，因為今年是中國重振經濟非常重要的一年。

沙魯爾透露，拜登政府內部分官員也是這麼認為。英國「金融時報」（Financial Times）引述一名美國官員表示，事件出乎中方意料之外，他們起初連一套說詞都沒有。

沙魯爾指出，若習近平與中國高階領導人果真對偵察氣球一無所知，則會引發更令人不安的疑問，包括中共內部權力結構派系是否想破壞習近平權威等。整體來說，這次事件可能對拜登政府有利，可望獲得更多談判籌碼。

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