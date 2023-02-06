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社會 社會焦點 保障人權

360萬保時捷基隆失竊！警跨420公里屏東尋回　車主笑不出來

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導

阿正(化名）去年年底向警方報案，表示自己在基隆市區旅館投宿時，停放在地下車場價值360萬保時捷跑車Panamera憑空消失，取得警方報案證明後，向保險公司申請277萬元的失竊理賠，但卻被保險公司懷疑，而遭報警。警方調查，發現是阿正與友人串通，把車開走，以詐領保險金，訊問後將阿正與其友人送辦。

▲▼一名車主為詐領保險金，竟與朋友共謀，上演保時捷失竊記。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲一名車主為詐領保險金，竟與朋友共謀，上演保時捷失竊記。（圖／記者郭世賢翻攝）

51歲阿正去年年底向警方報案，表示愛車停在旅館地下停車場卻無故失蹤，他取得報案證明後，第3天馬上向保險公司申請失竊理賠，理賠金額高達277萬元。然而，保險公司認為本案疑點重重，於是報警處理。

▲▼一名車主為詐領保險金，竟與朋友共謀，上演保時捷失竊記。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調閱停車場車輛出場紀錄，竟查無保時捷離場紀錄，且阿正隔13天才報案，報案時神色自若，完全沒有失竊名車的焦慮，頗為可疑，警方擴大調閱監視器，發現保時捷跑車以緊跟前車方式駛離停車場，所以才找不到出場紀錄，並發現一名身穿帽T，戴登山帽、口罩，僅露出眼睛故意掩蓋面貌的男子開走跑車，經身分比對，發現該男子竟是阿正的友人，現年35歲的阿力（化名）。

警方昨(5)日持搜索票至阿力住處搜索，發現他做案時的帽T及登山帽，警方最後突破其心防，得知失竊的保時捷跑車，遠在距離420公里外屏東縣東港鎮的某車行，於是請拖吊車將跑車載回基隆。全案將依觸犯刑法詐欺、竊盜及偽造文書罪嫌，將阿正、阿力移送基隆地檢偵辦，並持續釐清犯罪事實。

▲▼一名車主為詐領保險金，竟與朋友共謀，上演保時捷失竊記。（圖／記者郭世賢翻攝）

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