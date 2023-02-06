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水泥車國道「壓扁轎車」影片曝！左右搖晃翻覆撞5車　1人命危

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

國道2號西向11.1k南桃園段，今(6日)上午9時46分傳出6車追撞事故，水泥混拌車翻覆橫倒波及4輛自小客車、1輛小貨車，其中一輛自小客車頂嚴重凹陷爛毀，44歲林姓前記者當場失去呼吸心跳送醫搶救，另一名47歲周男輕傷送醫治療，事發當時的行車紀錄器畫面也曝光。

▲▼水泥車翻覆。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲事發當時的行車紀錄器影片曝光。（圖／記者楊熾興翻攝）

從影片中可看到，水泥混拌車行駛在外線道，疑似未注意道前方回堵車速變慢，切往中線道閃避連結車後失去平衡，再往外線道切想穩住時已來不及，整輛車打橫翻覆，直接往白色轎車壓，再往前滑行波及其他車輛。

▲▼國道2號西向多車追撞。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲林男無呼吸心跳，送醫搶救中。（圖／記者楊熾興翻攝）

該起車禍共6輛車遭波及，其中白色轎車受損最嚴重，車頂嚴重凹陷爛毀，駕駛林男當場沒有呼吸心跳。據了解，林男為前三立記者，日前已離職，消息傳開後引起同業錯愕。

國道第六大隊指出，初步調查，由20多歲張男駕駛預拌混泥土車，行駛於外側車道疑因未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控翻覆致碰撞外側車道之B、C、D、E、F車共6車肇事，本件事故造成C車周男駕駛輕傷、B車林男重傷送林口長庚醫院救治，駕駛均無飲酒情形。警方將製作相關卷宗在案並釐清肇事原因。

▲▼國道2號西向多車追撞。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲國道2號西向多車追撞，水泥混拌車翻覆。（圖／記者楊熾興翻攝）

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