　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進又放話！放一個氣球「在台灣上空」：警告台獨

▲▼胡錫進放言：放一個飛艇（氣球）在台灣上空警告台獨。（圖／翻攝自微博）

▲胡錫進放話，放一個飛艇（氣球）在台灣上空警告台獨。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

中國疑似間諜氣球被美軍機擊落後，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進6日又在微博放話稱，大陸要加快完善平流層飛艇技術，並發一個飛艇定位在台灣上空，明確是軍事用途用以警告台獨。

他指出，「流浪氣球」的事情讓他想到，大陸方面可以加快完善平流層飛艇技術，待它成熟後，發一個這樣的飛艇並定位在台灣島上空當成一個選項，那個應該明確就是軍事用途的，作為對台獨活動升級的警告。

胡錫進聲稱，台灣應該不具備擊落3萬米以上平流層飛艇的能力，大陸把飛艇升得高一些，個頭要大，確保地面能看見一個點。在台灣民進黨當局台獨活動猖獗時，就移動過去，甚至也可以放在那裡就不走了。

他放話，「在台海博弈，大陸關鍵要多構建一些工具。美台勾連挑釁已經常態化，我們除了軍演，還要有一些成本不高，但象徵性和衝擊力都很強的措施。這次氣球失控飄到美國上空，意外在美形成那麼大動靜，倒是提醒了我們。未來可以真的把平流層飛艇當一個台海鬥爭工具使用，在宣示中國對台灣主權的同時，明晃晃地羞辱不知天高地厚的民進黨當局。」

最後，他強調，「當然，首先要確保平流層飛艇技術過關，定位靠譜，不能動不動又失控流浪去了。」

ET快訊
新莊妙齡女虐貓！牠4腳「爛到見骨」　截肢終身殘廢
恐怖影片曝！國道開一半遭「壓扁」　上半車身消失
碰上選舉「沒地方願辦台灣燈會」　黃珊珊嘆：僅柯文哲傻瓜願意接
精神差、吃不下！26歲男宮廟收驚　突「抽搐咬舌」死亡
洗刷行人地獄！北市3路段改成「機車彎」　停車格減少
發生率第1名癌症！「直腸癌vs.大腸癌」症狀差在這　醫：復發
快訊／爆首例XBB.1.5！　20多歲男確診
快訊／土耳其強震　台灣宣布捐贈600萬元賑災
星雲生前交代「坐缸」圓寂　開缸若顏面如生將成「肉身佛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

胡錫進又放話！放一個氣球「在台灣上空」：警告台獨

旅美大貓熊「樂樂」死因疑遭虐待？　剩下瘦禿「ㄚㄚ」盼早日返家

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

6歲童慘遭鄰居「鞭炮扔肉身」瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

服務業拉動陸「內需」經濟最大引擎　陸學者預估今年GDP破10兆

夏立言8日率團訪陸　國台辦：願在「九二共識」基礎上加強交往

北京「連三次抗議」美擊落氣球　謝鋒向美使館提出「嚴正交涉」

大陸與香港今起「全面通關」　李家超：7個月實現競選承諾

婚禮新郎新娘出場全員驚呆！激似「謝霆鋒莫文蔚」　網笑：低配版

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

胡錫進又放話！放一個氣球「在台灣上空」：警告台獨

旅美大貓熊「樂樂」死因疑遭虐待？　剩下瘦禿「ㄚㄚ」盼早日返家

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

6歲童慘遭鄰居「鞭炮扔肉身」瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

服務業拉動陸「內需」經濟最大引擎　陸學者預估今年GDP破10兆

夏立言8日率團訪陸　國台辦：願在「九二共識」基礎上加強交往

北京「連三次抗議」美擊落氣球　謝鋒向美使館提出「嚴正交涉」

大陸與香港今起「全面通關」　李家超：7個月實現競選承諾

婚禮新郎新娘出場全員驚呆！激似「謝霆鋒莫文蔚」　網笑：低配版

台灣燈會開幕被安排「最角落」　柯文哲：有差嗎？大家看燈非看我

北韓嚴重饑荒！第二大城「每天數十人餓死」　驚動金正恩派幹部視察

揭秘台南鄉親愛吃美食！中藥胡椒炸雞限量秒殺　老牌點心攤藏大美味

華航小小機師體驗營！邀原聲童聲合唱團進「模擬機艙」觀摩

蔡英文慰問土耳其強震　台灣願提供即時救援、賑災協助

美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑危險不當

「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

鄒承恩控制欲超強！老婆「為家庭」錯失醫美高階主管職

指揮中心曝全台數據！5縣市75歲↑長者逾2成「至今沒打過新冠疫苗」

「造來造趣」　台東社區營造點徵選補助計畫開跑

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

弟弟結婚！4姊妹合包35萬給新娘　

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　罰金出爐

陸教授鼓吹攻台　留言區翻車：您兒孫先上

遊客手機墜溪谷　景區抽水8小時尋回

新人出場全員驚呆！激似謝霆鋒、莫文蔚

6歲童慘遭鄰居鞭炮扔肉身瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

3歲小弟玩碰碰車　竟撞到「肝臟破裂」

北京連三次抗議美擊落氣球　謝鋒向美使館提出嚴正交涉

宋濤首次會面台商「很有親和力」　

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷

談兩岸　宋濤：認同九二共識可恢復協商談判　　

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

美軍擊落間諜氣球　陸國防部回應

更多熱門

相關新聞

中國諜氣球　凝聚美反中情緒

中國諜氣球　凝聚美反中情緒

在軍事戰略上，攻擊是最佳的防禦，一具高空觀測氣球在二萬公尺高空在美國飛行近一星期，之前還飄流通過整個太平洋和北美大陸，美國為為何未在第一時間就採取行動，這才是值得思索的巧門，將之擴大成利己的政治事項，就是營造最佳的國際政治戰略舞台，且有事半功倍的效果。

德國調查間諜氣球　確認是否飛越歐洲

德國調查間諜氣球　確認是否飛越歐洲

擊間諜氣球　中國威脅論於美再起

擊間諜氣球　中國威脅論於美再起

鄭運鵬：若中國氣球飛到領空　主張把它打下來

鄭運鵬：若中國氣球飛到領空　主張把它打下來

北京連三次抗議美擊落氣球　謝鋒向美使館提出嚴正交涉

北京連三次抗議美擊落氣球　謝鋒向美使館提出嚴正交涉

關鍵字：

胡錫進間諜氣球氣象中美國際軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面