藍營掀世代交替討論　他點關鍵：徐巧芯優質、費鴻泰可先規劃財政首長

▲國民黨內近期世代交替呼聲不斷，現任議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱等人皆表態投入立委初選。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝自游淑慧、張斯綱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近期國民黨內上演世代交替戲碼，引發黨內立委選舉布局之爭。對此，媒體人張禹宣5日就透過臉書表示，要「能者居之」，不管是台北市議員徐巧芯、游淑慧或者張斯綱等人，都是透過實績自我證明過的優質人選；而資深立委，以費鴻泰來說在金融的專業無人可比，透過時間累積的穩健與經歷，若能預先規劃作為金管會甚至是財政部等首長，都是適才適用的上選。

張禹宣表示，國民黨近日為了世代交替一事鬧得沸沸揚揚，相較之下，民進黨卻一片歲月靜好。他提到，關鍵的差別在於，國民黨不管是老將或新人，焦慮的前提在於只有稀缺的民選位置，得以發揮長才，反觀民進黨，即便敗選或者不選，行政院與總統府仍有大量的空缺得以安置。

張禹宣指出，從剛卸任的行政院長蘇貞昌新北大敗之後轉任行政院長開始寫下先例，此屆放棄參選立委的阮昭雄，也能擔任僑委會副委員長，丟掉執政縣市的首長，依然能轉任高官，對於民進黨政治人物而言，不管參選與否，勝選或敗選都有路可退、有官可做。

張禹宣提到，而國民黨員到黨中央，必須將眼光放遠，不該有世代交替的問題，而是「能者居之」。他表示，就立委的職責而言，不分年紀長幼。就該放手讓有戰力、有戰功，勇於對於政府挑戰監督的「能者居之」，他認為，不管是台北市議員徐巧芯、游淑慧或者張斯綱等人，都是透過實績自我證明過的優質人選。他也舉例，原先的資深立委，以費鴻泰來說在金融的專業無人可比，透過時間累積的穩健與經歷，若能預先規劃作為金管會甚至是財政部等首長，都是適才適用的上選。

張禹宣最後感嘆，國民黨剛下台時，被譏諷不懂如何當個稱職的在野黨。如今在野久了，卻忘記「如何當個執政黨」。他指出，國民黨過去最為人詬病的沈痾，許多優質的人才，在敗選便被用過即丟、掃進倉庫，從未好好安置、費心培植，才會導致不論是老將或新秀，皆陷入「無仕可途」的集體焦慮。他強調，國民黨放下總統人選的權謀算計，拿出2024必勝的魄力，就沒有所謂「世代交替」的問題。