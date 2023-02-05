國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫：全黨團結一致

記者蔡佩旻／雲林報導

中國國民黨雲林縣黨部今(18)日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫與雲林各鄉鎮市黨務幹部皆出席，包括立委林文瑞、雲林縣議會議長沈宗隆、黨籍縣議員、鄉鎮市民代表，21全黨代表等上百人與會，大家拱手互道恭喜。朱立倫表示，目前全黨團結！全力以赴南投補選選舉，明年總統與立委的選舉待補選後再說。

▲中國國民黨雲林縣黨部今舉行新春團拜， 主席朱立倫、縣長張麗善、立委林文瑞、黨籍縣議員、鄉鎮市民代表，21全黨代表等上百人與會，大家拱手互道恭喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國民黨雲林縣黨部主委陳瑞雄表示，延續去年「福虎生風」、五合一選舉戰鬥力，今年將持續發威，讓更多雲林的朋友支持國民黨，我們也要團結所有的力量，共同創造幸福安康的未來。中央組發會主委許宇甄向雲林的黨務幹部致意並祝福，提到「今天是國民黨雲林縣黨部團拜的日子，大家團圓在一起、團結在一起」。

▲ 國民黨主席朱立倫表示，感謝大家的高見， 有關於總統與立委的選舉等南投補選結束之後再討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國民黨黨部主委朱立倫聯訪時針對媒體提問，吳敦義在不分區立委這部分太獨斷回應表示， 我們現在全力以赴為了南投 3月4號的第2選舉區立委缺額補選， 各地人員均扮演輔選的角色，全黨團結一致爭取勝選，也感謝大家的高見， 有關於明年總統與立委的選舉，我們將等南投補選結束之後再討論。

▲中國國民黨雲林縣黨部今舉行新春團拜， 主席朱立倫、雲林縣議會議長沈宗隆、立委林文瑞、黨籍縣議員、鄉鎮市民代表，21全黨代表等上百人與會，大家拱手互道恭喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）