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幕後／郭台銘「重返國民黨」時間底線曝　選總統或成金主一念間

▲▼楊登嵙節目上預言郭台銘、侯友宜搭配一定選贏2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

▲國民黨2024總統大選卡位戰，鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜都是熱門討論人選（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘雖然正於美國度假，但國內對其討論是否參選總統的熱度始終居高不下，而今（5）日更在臉書貼文提到，「與幾位在美國從事不同產業的朋友們，針對國際政經局勢，廣泛交換意見」、「雖然我人在美國，卻心繫台灣」兩段話相當耐人尋味，再次引起各方關注；傳出為了讓郭代表國民黨參選，部份藍營人士私下積極運作，盼突破既有黨章規定，遂傳出郭台銘要在4、5月間重返國民黨，否則再晚就來不及趕上初選。惟據了解，關鍵仍在郭台銘自己的意念，是否回黨考驗其決斷與智慧。

郭台銘2019年9月12日悍然宣布退黨，他當時公開聲明痛斥國民黨，稱這個政黨被很多百年世襲的中常委把持，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，他更撂話「不會眷戀這個政黨」。如今將近4年過去，2024總統大選轉眼即至，知情人士透露，郭台銘的確受到很多人的勸進，他也想要洗刷4年前參選總統的失利紀錄，因此確實是有那麼一點「起心動念」。

此外，藍營人士指出，原本藍營內部呼聲最高的公職人物侯友宜市長，在過年後由於持續不表態參選、堅持「好好做代誌」維持新北市長角色的態度，使得挺侯基層開始出現焦慮感，部分聲音也轉向支持聲望與支持度絲毫不遜侯友宜的郭台銘，期盼郭台銘能夠盡快表態參選與否，才有籌備與民進黨一戰的本錢。

▲鴻海創辦人郭台銘戴上國旗帽亮相。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲赴美談國際政經局勢，郭台銘不忘喊「心繫台灣」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

然而，郭台銘當年悍然退黨，根據《國民黨黨員退黨辦法》2020年修正的最新規定，郭要退黨滿4年後才能重新申請入黨。換言之，郭只能在今年9月12日之後申請，屆時勢必趕不及參加黨內初選。此外，黨主席朱立倫上任後，曾推出「同舟計畫」，讓退黨者能在2年後就申請回黨，但問題在於，同舟計畫已經在去年2月17日截止。

黨內人士表示，為了讓郭台銘代表國民黨參選總統，部份藍營人士近期私下積極運作，盼突破既有黨章規定，讓郭提前回黨，趕得上黨內初選，外界將此形容為「同舟計畫2.0」。而回顧近幾次國民黨總統初選時程，約莫都在4月中旬公告、5月進行初選、6月公布結果、7月中常會核備、8月全代會通過；按此時程規定，遂傳出郭台銘要在4、5月間重返國民黨，否則再晚就來不及趕上初選。

曾與郭台銘共事的政治圈人士認為，郭台銘如果決定要參選2024，第一個問題就是是否該與國民黨合作，甚至回到國民黨以藍營主帥身份參選總統，由於「非綠大聯盟」概念受到各方認可，連朱立倫都高度肯定並在九合一大選勝選當晚就拋出此說，各方公認無論是「藍白合」或是「非綠大集合」都才有戰勝民進黨的機會，郭台銘勢必要細細思量用無黨籍參選搭配國民黨副手更能凝聚社會多數力量，還是代表國民黨參選，更直接地取得國民黨的基層組織及立委樁腳資源支持才有利佈局？

另有科技界大老透露，郭台銘仍心繫鴻海企業，其「市場在美國、工廠在中國」，如今美中劍拔弩張，郭要選總統實在左右為難。他進一步指出，郭台銘其實想要當「張忠謀2.0」，亦即對政壇具有實質影響力，偶而也能代表國家出席APEC等重要國際場合；而近期之所以「動作頻頻」，就是要拉高自己的身價跟籌碼，不想在2024這局被當成「局外人」。

郭台銘是否回國民黨以及是否參選總統，都在郭的一念之間；不過，黨務人士指出，就算郭台銘最後決定不再挑戰大位，但憑其雄厚財力及購買疫苗所累積的政治聲望，郭也能以「政治投資者」之姿在幕後扮演關鍵意見領袖；而根據總統初選時程應該會比上次2019年略早來看，初選大致應該會在五月初到六月初，也就是說如果郭董要回黨參選，最晚4月就應該要表態回到國民黨，留給郭董慢慢思考的時間已經不多了。不論做出哪種決定，郭台銘的下一步不只考驗其決斷與智慧，也牽動國內政局發展，黨內黨外甚至美中都在看。

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