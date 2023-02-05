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雲林縣議長逆風力拱「選總統」！　朱立倫笑：全黨團結最重要

▲國民黨主席朱立倫今天到嘉市黨部參加新春團拜。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫今天到嘉市黨部參加新春團拜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（5）日下午前往嘉義市黨部新春團拜，針對2024總統大選布局，朱重申現階段是全力為南投立委補選輔選，把這一仗打好，等3月4日之後再來討論總統、立委選舉；至於雲林縣議長沈宗隆在團拜時認為朱立倫是很適當的總統候選人，朱立倫則回應，最重要的目標是全黨團結一致，放下自我，以大局為重。

朱立倫下午出席國民黨嘉市黨部新春團拜，致詞時強調國民黨要走對的話，就是愛台灣，國民黨是真正愛台灣的政黨，不管是保衛台灣、建設台灣，在台灣各地扎根，都是愛台灣，而黃敏惠就是最好的代表，也是國民黨的寶。

朱立倫受訪時再次重申，國民黨最重要的目標是全黨團結一致，無私無我，放下自我，以大局為重，相信國民黨只要團結努力，並在這塊土地扎根、愛台灣，繼續為人民好好做事情、拚好日子，一定會獲得所有民眾認同和支持，而現階段目標是全力為3月4日南投立委補選而努力，等選完就會討論總統、立委選舉，請大家放心。

朱立倫也強調，目前各方提出的意見他都感謝，國民黨需要愈多的人才愈好，歡迎更多好人才一起為民眾服務，並以立委為例，指國民黨區域立委只有20多位，還有50多位空缺，希望好的優秀人才一起打拚。

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