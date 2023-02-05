港湖區激戰！　吳欣岱分析「國民黨是否禮讓黃珊珊」

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選除總統選舉外，立委選舉也備受關注，可望參戰台北市內湖、南港區立委選戰的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱5日就在臉書發文，針對國民黨在該選區是否會禮讓前台北市副市長黃珊珊做出分析，她也分享各陣營在港湖區都有「禮讓」說法其中的差異。

針對「國民黨是否禮讓黃珊珊」，吳欣岱表示，其實以地方勢力來看，黃珊珊和曾任該選區立委的現任議員李彥秀的確都是在地實力比較強的人選，而日前表態參戰的議員游淑慧以經營媒體網路為主。但她指出，值得關注的是，黃珊珊在台北市長選舉的過程中，儘管花了許多資源和議題能量在內湖、南港區，卻還是面臨到幾項質疑：為何議員期間大力爭取的幾項建設，擔任副市長期間卻毫無進展？北市府幾項活動還獨漏港湖區？以及不斷和不同政黨合作的經驗，讓人真的很疑惑黃珊珊的核心思想究竟為何？她總結，最後黃珊珊的市長得票數在港湖其實是落後於台北市長當選人蔣萬安，甚至在南港區是低於民進黨參選人陳時中的。

吳欣岱提到，議員的職權和角色定位跟市長、立法委員相較之下，比較著重於地方議題經營。她認為，但若有意更進一步，這些現任、前任議員除了討論經驗、實力之外，最該做的還是把自己對不同議題的立場說明清楚，才是選民真正想看到的。

此外，吳欣岱分析各陣營在港湖區都出現「禮讓」的說法，但其中還是有細微的差別。她指出，藍營是以政黨主導討論，著重於地方勢力的分贓，從誰比較有可能選上，來去做權力的籌碼交換；本土陣營則是以支持者發起討論，在本土派理念最大化的前提下，務實去分析該如何合作。她總結，藍營目的在於「取得並延續權力」，而本土派陣營目的在於讓「理念彰顯」，她認為，這也顯示出兩方的支持者族群最根本的不同。

針對是否參戰港湖區，吳欣岱日前接受訪問時表示，台灣基進要站在台灣大局思考該做什麼，現在花了很多心力準備投入立委選舉，但最後要不要選，絕對不是為了政黨延續而戰。