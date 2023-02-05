蓮生活佛為38對新人福證　單身許淑華妙回：現在結婚大不易

▲盧勝彥（左）返台灣雷藏寺主持新春法會，湧進3萬信眾，南投縣長許淑華前往參加。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

真佛宗台灣雷藏寺日前舉辦新春祈福大法會，由創辦人「根本傳承上師」蓮生活佛盧勝彥親自主持講經、開示，吸引3萬多信眾前往參加，更為多達38對新人進行福證；單身的南投縣長許淑華笑稱現在結婚大不易，感謝盧勝彥為新人祝福，也感謝雷藏寺長期照顧扶助弱勢、協助南投發展觀光。

台灣雷藏寺全球弟子估逾500萬，盧勝彥受疫情影響，暌違3年終於返台主持「滿願童子護摩大法會及講授維摩詰經」新春祈福法會，除許淑華，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡景賢，以及縣議員簡峻庭、李洲忠、蔡銘軒都與會，場面莊嚴盛大；盧勝彥為信眾開示祈福，傳授「出家戒」及「在家菩薩戒」時更叮囑信眾謹記「利益眾生、沒有自己」。

在為38對新人福證祈福時，盧勝彥直呼原本還以為現在結婚的人很少了，竟然有這麼多對新人；許淑華致詞時也不避諱笑稱，因為結婚確實越來越不容易，就像她48歲也還沒結婚，也感謝蓮生「師尊」為這麼多對新人祝福，引來滿場信眾會心一笑，增添不少喜悅和歡樂的氣氛。

許淑華指出，台灣雷藏寺所屬的真佛宗華光功德會長期投入公益扶助弱勢，包括921大地震，出錢出力賑災協助災民家園及心靈重建，每年南投燈會也贊助花燈及發財金，讓燈會內容越來越精彩，今年參加人數已突破400萬人次；而盧勝彥在雷藏寺主持的法會都吸引成千上萬的信眾弟子護持參與，為南投帶進可觀的觀光財，非常感謝雷藏寺無形有形中長期造福南投，特別祝願蓮生活佛能常駐台灣雷藏寺弘法、利益眾生。