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南投燈會開幕15天「突破300萬人次」　許淑華現身與民眾同歡

▲▼南投燈會。（圖／南投縣府提供）

▲南投燈會28日盛大推出春節特演壓軸場。（圖／南投縣府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會28日盛大推出春節特演壓軸場，火舞、水舞、煙火、「卡娜赫拉的小動物」無人機齊上，為春節連假的南投燈會掀起最高潮，入夜後湧進的遊客造成燈會展周邊道路途為之塞，縣長許淑華也到場觀賞與所有民眾同歡，除了擺出俏皮的「愛你哦」手勢，更不忘提醒全國遊客不容錯過精彩連連處處驚喜的南投燈會，她說，歡迎大家一定要趕在南投燈會閉幕的元宵夜之前，到南投暢遊為兔年留下最美好的回憶。

許縣長指出，從通往南投會展中心的接踵人潮及水舞廣場擠的滿滿的觀眾，可以看出南投燈會的大受歡迎，所有來逛燈會的民眾都以具體的行動，肯定縣府舉南投燈會的努力，「我會持續努力，好還要更好」，南投燈會在春假期間天天有主題活動與展演，尤其是卡娜赫拉的小動物，無論是特色花燈或是無人機高空表演，都大受全國民眾歡迎，僅管有些意外的小插曲，相信民眾依舊支持縣府的用心，未來會持續做好每一項工作，更希望大家千萬要記得，一定要邀請所有好朋友，趕在元宵節南投燈會閉幕前，到南投暢遊日夜皆美驚喜不斷的燈會。

▲▼南投燈會。（圖／南投縣府提供）

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▲南投縣長許淑華。（圖／南投縣府提供）

2023兔年南投燈會自1月14日燈會點燈到27日，已吸引297萬人次，28日春節特別表演壓軸場再創吸客魅力高峰，已確定今年到南投燈會的遊客已破300萬大關，2月5日元宵節將是燈會閉幕場，民眾務必要把握最後一周的機會。

28日的南投燈會特演壓軸場，除了貓羅溪畔花海小火車、SUP立槳免費體驗及南投會展中心園區兔年主燈等多元精彩奪目的燈區展示，入夜後，更在水舞廣場周遭安排一連串KD流行舞蹈團、曼暉舞蹈團和雲火火舞秀，而大受歡迎「卡娜赫拉的小動物」無人機高空表演，更將日月潭萬人泳渡、星空季、溫泉季、花卉嘉年華、螢火蟲季編排成精彩的「南投慶典祭」，再搭配五彩水舞及三D矩陣煙火，令滿場觀眾耳目一新，人人更是看得目不轉睛，無異是讓在假期結束前準備收心的民眾，體驗了一個最難忘的震撼與美好。

▲▼南投燈會。（圖／南投縣府提供）

▲▼南投燈會。（圖／南投縣府提供）

▲▼南投燈會。（圖／南投縣府提供）

▲▼南投燈會。（圖／南投縣府提供）

▲▼南投燈會。（圖／南投縣府提供）

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南投燈會許淑華

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