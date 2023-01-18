南投10寶媽扛家計積勞病逝！許淑華探視　承諾家屬生活不虞匱乏

▲南投10寶媽過勞病故，縣長許淑華慰助家屬。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導



南投信義鄉一名45歲的張姓女子，因病過世，身後留下10名子女，縣長許淑華今(18日)前往探視，致贈5萬元慰問金，表達關懷之意。許淑華表示，縣府等單位會持續追蹤、協助，家屬也感謝各界關心，至於家中未成年的孩子，公所及縣府會持續幫忙，不虞匱乏。

住在信義鄉的張女，2021年2月遷至南投縣，原四處綁鐵維生，後至塔塔加擔任顧哨員，2022年12月生產完後，休息不到1個月馬上復工，結果積勞成疾染上肺炎，於2023年1月過逝，留下10名子女，其中3名未成年子女在南投縣，引起社會關注。

據了解，張女婚姻又不順遂而與丈夫離婚，去年12月生產後，迫於生活重擔仍繼續工作，未妥善休養而感染肺炎，不久即於6日病逝，享年僅45歲。留下的10名子女中，最年長的已20歲，最小的才剛滿月，目前只能仰賴張婦的母親照顧撫養。

▲張女留下的10名子女，最小滿月最大20歲。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣長許淑華今下午由信義鄉長全志堅、社會及勞動處長林志忠等人陪同，前往信義鄉張家探視。許淑華說，張女因積勞成疾過世，人生坎苛的故事，引起社會關注，經她實地了解情況，公所及社會及勞動處提供基本的生活費用及慰問金，讓家屬生活得到協助，外界這幾天也不斷詢問，想伸出援手，對於各界的關心，她也表示感謝。

許淑華表示，經過縣府和張女家屬溝通、了解，雖然張女家庭收入微薄，但基本上生活可以維持下去，家屬希望未來生活能夠單純，感謝這段期間社會大眾給予協助，後續的處理及醫療費用，縣府會持續關心，對於未成年的孩子，無論是教育費用、生活面向、食物銀行資源，嬰兒需要的奶粉、尿布也一併供應，公所和縣府也都會持續追縱、不會受到匱乏，並列為長期追蹤對象。