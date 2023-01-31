許淑華碩士學位保住了！逢甲大學證實論文修正完成　將上傳至國圖

▲許淑華碩士學位保住了！逢甲大學證實論文修正完成審理「將上傳至國圖」。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

南投縣長許淑華選前身陷論文爭議，逢甲大學去年公告，許淑華學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華要在本學期結束，也就是今天、1月31日前完成學位論文修正，並送交學校備查。今日校方證實，許淑華已經在農曆年前送交論文，經管院也完成院內審理，送交到學校圖書館，將待明日、2月1日學校上班後，依正常程序上傳到國家圖書館。而此舉也意味著許淑華終於脫離論文風暴，保住碩士學位。

▲許淑華選前身陷論文風暴，在逢甲大學去年公告後，已經在1月13日、農曆年前完成論文修正。（圖／資料照片）



依照學校行事曆，111年第一學期在今年1月31日結束，明日、2月1日起是新學期開始。逢甲大學在去年10月11日公告聲明稿，許淑華學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華要在本學期結束，也就是今天、1月31日前完成學位論文修正，並送交學校備查。

逢甲大學今天表示，經管院已經在1月13日收到許淑華論文，經管院於年假前已完成院內審理，送交到學校圖書館。因為年假關係，等學校2月1日正式上班後，再依正常程序上傳到國家圖書館。