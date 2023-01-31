　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學期最後1天論文風暴落幕　保住碩士學位...許淑華回應了

▲許淑華抵達國民黨開票晚會現場。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲甩開論文風暴保住碩士學位，許淑華回應，還沒接到逢甲大學通知，但對於論文通過很有信心。（圖／資料照片）

記者游瓊華、高堂堯／連線報導

南投縣長許淑華選前身陷論文爭議，遭逢甲大學公告要在今日之前完成學位論文修正。今天逢甲大學證實，許淑華已在農曆年修正前論文，並送交學校經管院完成審查，之後將依程序將許淑華論文上傳到國家圖書館，此舉也意味著許淑華終於脫離論文風暴，保住碩士學位。對此，許淑華回應，還沒有接到學校的正式通知，但是對於碩士論文修改通過很有信心，「謝謝大家的關心指教」。

逢甲大學去年公告，許淑華學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華必須在本學期結束，也就是今天、1月31日前完成學位論文修正，並送交學校備查。今日校方證實，許淑華已經在農曆年前送交論文，經管院也完成院內審理，送交到學校圖書館，將待明日、2月1日學校正式上班後，依正常程序上傳到國家圖書館。

依照學校行事曆，111年第一學期在今年1月31日結束，明日、2月1日起是新學期開始。逢甲大學今天表示，經管院已經在1月13日收到許淑華論文，經管院於年假前已完成院內審理，送交到學校圖書館。因為年假關係，等學校2月1日正式上班後，再依正常程序上傳到國家圖書館。

ET快訊
美公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列
交往經紀人1個月就「無套懷孕」！男星愧疚道歉
流感再爆4重症！　高中男腦炎「4度就醫才驗出」
「台灣黑熊」3母子渡河漫步　珍貴3分鐘影片曝光！
新聞系正妹慘死　遭男同學「性侵後斷脖」
外資變心！大賣台積電1.3萬張　5檔金融股也成提款機
胡歌老婆正面照曝光　「秘婚1年多」身分被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／爭2024立委提名！　張斯綱喊：進入立院就提案「廢除NCC」

綠嗆縱容洪秀柱、陳玉珍「朝共」　國民黨：不譴責「中國鵬」？

學期最後1天論文風暴落幕　保住碩士學位...許淑華回應了

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

陳建仁上任稱「人生最後政務公職」　他曝3訊息：不會爭總統初選

民進黨智庫年前改組　賴清德邀童子賢任副董座

許淑華碩士學位保住了！逢甲大學證實論文修正完成　將上傳至國圖

陳建仁上任拚發6000元　李彥秀嗆：發錢是小徒弟抗通膨才真師傅

潘孟安未入閣成焦點　新書自曝最大夢想「好好的耍廢」

好的牧羊人充滿羊群氣息！　陳建仁勉閣員：強化輿情即時處理能力

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

快訊／爭2024立委提名！　張斯綱喊：進入立院就提案「廢除NCC」

綠嗆縱容洪秀柱、陳玉珍「朝共」　國民黨：不譴責「中國鵬」？

學期最後1天論文風暴落幕　保住碩士學位...許淑華回應了

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

陳建仁上任稱「人生最後政務公職」　他曝3訊息：不會爭總統初選

民進黨智庫年前改組　賴清德邀童子賢任副董座

許淑華碩士學位保住了！逢甲大學證實論文修正完成　將上傳至國圖

陳建仁上任拚發6000元　李彥秀嗆：發錢是小徒弟抗通膨才真師傅

潘孟安未入閣成焦點　新書自曝最大夢想「好好的耍廢」

好的牧羊人充滿羊群氣息！　陳建仁勉閣員：強化輿情即時處理能力

王思佳、楊秀蓉現身東森廣場！　曝為愛犬辦「生日宴」：牠是苦過來的孩子

快訊／爭2024立委提名！　張斯綱喊：進入立院就提案「廢除NCC」

台南市新營區倉庫火警　員工運用消防設備迅速滅火

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

全聯打造元宵最閃燈區！12公尺光塔直射高空　數位迷宮光影沈浸秀

營養師「年後無痛瘦身」5招健康吃法！餐前做1事幫你輕鬆瘦

台灣豬再獲肯定！種豬成功銷菲　農委會：產官學努力成果

春節流感通報翻倍！再爆4重症　高中男腦炎「4度就醫才驗出」

永豐金現增每股定價15元、打87折　規模逾百億創新高

聯電購回聯芯股份受阻　公司：盼依約執行、持續與股東溝通

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

政治熱門新聞

跟進台積電！新竹市府宣布：3／1擴大彈性上下班

這2人未入新內閣　郭正亮曝綠營大麻煩

外交部示警！土耳其近期可能發生恐攻　已通知當地僑民

最後一天到台大！柯文哲提觀察

林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因

柯酸梁文傑：停掉兩岸交流才不雙標

陳建仁：普發6000「最快4月發」

許淑華碩士學位保住了　逢甲大學證實論文修正完成

李四川要恢復垃圾桶　柯文哲提2問題

帶陳建仁逛院長辦公室！　蘇貞昌自曝「仰天大笑照」

陳建仁內閣今上任　首件任務速發6千

蔡英文、捷克總統當選人通話15分鐘　帕維爾讚台灣不受威權脅迫

「忘掉高虹安、張善政」　他點出民進黨2024「翻身仗」關鍵

蘇貞昌「我沒有要退休！」　太太洗畫筆助理、蘇巧慧司機回來了

更多熱門

相關新聞

許淑華碩士學位保住了　逢甲大學證實論文修正完成

許淑華碩士學位保住了　逢甲大學證實論文修正完成

南投縣長許淑華選前身陷論文爭議，逢甲大學去年公告，許淑華學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華要在本學期結束，也就是今天、1月31日前完成學位論文修正，並送交學校備查。今日校方證實，許淑華已經在農曆年前送交論文，經管院也完成院內審理，送交到學校圖書館，將待明日、2月1日學校正式上班後，依正常程序上傳到國家圖書館。而此舉也意味著許淑華終於脫離論文風暴，保住碩士學位。

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！　回應全丟給發言人

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！　回應全丟給發言人

南投燈會開幕15天　突破300萬人次

南投燈會開幕15天　突破300萬人次

2022政壇共少了幾位碩博士？　「這人」損失最大

2022政壇共少了幾位碩博士？　「這人」損失最大

許淑華探視10寶媽母親　贈5萬慰問金

許淑華探視10寶媽母親　贈5萬慰問金

關鍵字：

許淑華論文

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

星巴克1／31起連續15天買一送一

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面