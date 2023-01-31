學期最後1天論文風暴落幕　保住碩士學位...許淑華回應了

▲甩開論文風暴保住碩士學位，許淑華回應，還沒接到逢甲大學通知，但對於論文通過很有信心。（圖／資料照片）



記者游瓊華、高堂堯／連線報導

南投縣長許淑華選前身陷論文爭議，遭逢甲大學公告要在今日之前完成學位論文修正。今天逢甲大學證實，許淑華已在農曆年修正前論文，並送交學校經管院完成審查，之後將依程序將許淑華論文上傳到國家圖書館，此舉也意味著許淑華終於脫離論文風暴，保住碩士學位。對此，許淑華回應，還沒有接到學校的正式通知，但是對於碩士論文修改通過很有信心，「謝謝大家的關心指教」。

逢甲大學去年公告，許淑華學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華必須在本學期結束，也就是今天、1月31日前完成學位論文修正，並送交學校備查。今日校方證實，許淑華已經在農曆年前送交論文，經管院也完成院內審理，送交到學校圖書館，將待明日、2月1日學校正式上班後，依正常程序上傳到國家圖書館。

依照學校行事曆，111年第一學期在今年1月31日結束，明日、2月1日起是新學期開始。逢甲大學今天表示，經管院已經在1月13日收到許淑華論文，經管院於年假前已完成院內審理，送交到學校圖書館。因為年假關係，等學校2月1日正式上班後，再依正常程序上傳到國家圖書館。