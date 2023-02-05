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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍新MV「喝金酒認親」　不當恐怖情人「罕見減少」軍武畫面

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍東部戰區上個月9日發佈戰訓MV《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌詞溫馨卻搭配大量軍武畫面，讓外界感到不安，甚至出現「恐怖情人」說法。東部戰區昨又釋出最新宣傳MV，這次沒有展示軍武大肌肉，旁白強調，「明天，坐著高鐵，你來這頭，我去那頭。」甚至還幫金門高梁打廣告，出現舉杯「金門酒廠」畫面，正好呼應大陸官方日前對金酒完全解禁，對台政策開始偏向溫情路線。

▲▼ 東部戰區最新MV出現金門高粱 。（圖／翻攝 東部戰區微博 ）

▲ 解放軍最新MV罕見走溫馨路線，減少軍武畫面。（圖／翻攝 東部戰區微博 ）

東部戰區昨在官方微博釋出最新宣傳MV，標題是《東部戰區的節日守護和春天問候》，這次不用唱的改用旁白來呈現。畫面一開始是解放軍人和孩子視訊，表示自己要出任務。

影片旁白表示，「家有兩地別離，軍人的守護，用一家不圓，換來萬家團圓。」

▲▼ 東部戰區最新MV出現金門高粱 。（圖／翻攝 東部戰區微博 ）

▲ 東部戰區最新MV出現印製金門酒廠杯子 。（圖／翻攝 東部戰區微博 ）

接著影片快速穿插解放軍海軍、兩棲裝甲步兵和導彈「備戰」狀態，下一秒畫面轉換成眾人舉杯，仔細一看，杯子有印製「金門酒廠」四個字，象徵杯裡白酒是台灣特產金門高粱。這一段旁白則呼應，「國有兩岸暫隔，軍人的守護，用鋼槍驅敵，美酒認親。」

不到一分半的影片大約40秒後，罕見的不再出現軍武畫面，而是大量穿插大陸和台灣景色。同時，旁白文字模仿余光中《鄉愁》內容，配音員感性的說，「今天，跨海相望，你在那頭，我在這頭；明天，坐著高鐵，你來這頭，我去那頭。讓一灣淺淺的海峽，不再盛滿深深的鄉愁。」

▲▼ 東部戰區最新MV出現金門高粱 。（圖／翻攝 東部戰區微博 ）

▲東部戰區新MV，暗示坐高鐵去台灣，依然有「統戰」意味。（圖／翻攝 微博東部戰區）

影片穿插大陸高鐵，月色下遙望海峽、親人擁抱的畫面，象徵「團圓」。還有台灣宮廟祈福和拜拜盛況，代表「守望民族福祉」。最後用兩岸知名地標，台北101和北京天安門施放煙火來相呼應。

▲▼ 東部戰區最新MV出現金門高粱 。（圖／翻攝 東部戰區微博 ）

▲▼ 東部戰區最新MV出現金門高粱 。（圖／翻攝 東部戰區微博 ）

▲▼東部戰區宣傳ＭＶ 、戰機繞寶島飛 。（圖／翻攝 微博東部戰區）

▲東部戰區今年1月宣傳MV 「戰機繞寶島飛」。（圖／翻攝 微博東部戰區）

相較東部戰區宣傳影片都會刻意秀軍武大肌肉，尤其是過年前推出MV飽受外界質疑。該MV主題曲歌名是《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌詞一直強調「戰機繞寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味」，畫面穿插大量的戰機、船艦、軍隊、導彈畫面，如果觀眾不打開聲音，誤以為是兩岸開戰片，甚至擔心阿里山姑娘會不會遇到恐怖情人。

不過，這次東部戰區昨天最新推出MV，完全打破以往常態性做法，整體畫面刻意營造溫情路線，甚至減緩「武力犯台」聯想，甚至軍武畫面也減少非常多，似乎想洗刷「恐怖情人」名號。

▼東部戰區今年一月宣傳影片《我的戰機繞寶島飛》。

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