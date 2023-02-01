【廣編】唐綺陽公布幸運結「晶」　金高「晶彩盛年高粱酒」限量上市

▲黑松聯手金酒與知名知名占星專家唐綺陽合作推出「晶彩盛年金門高粱酒」。



圖、文／黑松提供

黑松首次聯手金酒與有「國師」之稱的知名占星專家唐綺陽合作推出「晶彩盛年金門高粱酒」系列首部曲，並採用Swarovski元素頂級璀璨藍晶，搭配躍然於大橢圓形花式寶石的銀兔，打造出首支融合中西好運的金門高粱酒！

唐綺陽據今年星象運勢推敲出年度幸運色—藍綠色，瓶身設計特別以Swarovski元素璀璨藍晶精心打造，唐綺陽表示：「2023年冥王星首次進入水瓶座，會有許多發展、新格局的可能性，只要有所付出，就有實踐所願的機會。」

「晶彩盛年金門高粱酒」融合東西文化的祝福元素，不僅是高粱酒，更是藝術品。所採用的Swarovski元素Oval fancy stone蛋型水晶代表了希望、重生的美好涵義，也代表了「晶」想事成的祝福；簡約俐落的瓶身設計，搭配現代幾何美學手法重新詮釋Swarovski水晶綻放的耀眼光芒，瓶蓋上飛躍的銀兔更是畫龍點睛，兔躍新春的無畏姿態傳遞出新的一年要繼續勇往直前，並期許大家在2023年鴻兔大展，「晶」想事成！

「晶彩盛年金門高粱酒」全台限量20,000瓶今日開賣，除了獨特造型外更搭配特調酒體，豐富的果乾窖陳香氣層層疊加，入口的豐潤口感搭配果香的酸甜味，尾韻的熟糧香與梅麴味，給味蕾出其不意的層次驚喜！唐綺陽也將於2/2（四）晚上8點於粉絲專頁直播開箱並送出2023年度最閃「晶彩盛年高粱酒」。詳細購買資訊請參考58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團https://www.facebook.com/58KKLfans/