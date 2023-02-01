　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】唐綺陽公布幸運結「晶」　金高「晶彩盛年高粱酒」限量上市

▲▼唐綺陽,金高,高粱酒,金門高粱,黑松。（圖／黑松提供）

▲黑松聯手金酒與知名知名占星專家唐綺陽合作推出「晶彩盛年金門高粱酒」。

圖、文／黑松提供

黑松首次聯手金酒與有「國師」之稱的知名占星專家唐綺陽合作推出「晶彩盛年金門高粱酒」系列首部曲，並採用Swarovski元素頂級璀璨藍晶，搭配躍然於大橢圓形花式寶石的銀兔，打造出首支融合中西好運的金門高粱酒！

唐綺陽據今年星象運勢推敲出年度幸運色—藍綠色，瓶身設計特別以Swarovski元素璀璨藍晶精心打造，唐綺陽表示：「2023年冥王星首次進入水瓶座，會有許多發展、新格局的可能性，只要有所付出，就有實踐所願的機會。」

「晶彩盛年金門高粱酒」融合東西文化的祝福元素，不僅是高粱酒，更是藝術品。所採用的Swarovski元素Oval fancy stone蛋型水晶代表了希望、重生的美好涵義，也代表了「晶」想事成的祝福；簡約俐落的瓶身設計，搭配現代幾何美學手法重新詮釋Swarovski水晶綻放的耀眼光芒，瓶蓋上飛躍的銀兔更是畫龍點睛，兔躍新春的無畏姿態傳遞出新的一年要繼續勇往直前，並期許大家在2023年鴻兔大展，「晶」想事成！

「晶彩盛年金門高粱酒」全台限量20,000瓶今日開賣，除了獨特造型外更搭配特調酒體，豐富的果乾窖陳香氣層層疊加，入口的豐潤口感搭配果香的酸甜味，尾韻的熟糧香與梅麴味，給味蕾出其不意的層次驚喜！唐綺陽也將於2/2（四）晚上8點於粉絲專頁直播開箱並送出2023年度最閃「晶彩盛年高粱酒」。詳細購買資訊請參考58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團https://www.facebook.com/58KKLfans/

ET快訊
快訊／台南女駕駛撞倒2騎士肇逃！　遭多輛警車圍捕
莫文蔚開工「52歲老態近照曝光」！　網驚：認不出
妻5度試管求子　老闆尪偷吃女職員懷孕了
恢復垃圾桶！里長反對走回頭路「壓垮基層」　蔣萬安：有需求就增
外資湧入！新台幣收盤見29字頭　創5個月高點
獨／正在休婚假！台中30歲警股票賠千萬輕生　留下妻兒
福特「新一代Focus旅行車」上市！　3車型售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】唐綺陽公布幸運結「晶」　金高「晶彩盛年高粱酒」限量上市

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時1天必衝

補班別憂鬱！超商「限時咖啡優惠」來了　大杯美式只要28元

必勝客買1送1、漢堡王7折吃！　foodpanda「2月激省優惠碼」一次看

雞塊加1元多1件、咖啡買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天

開放寄杯、互換冷熱！　超商「特濃美式、拿鐵買3送3」只有今天

線上書展開跑想逛就逛　精選書、電子書祭多重優惠折扣

傳統溫馨與現代科技無縫接軌　空間融合形塑風尚

麥當勞、CITY CAFE開工限定優惠　2／2四大時段下殺1元起開搶

曾莞婷被曝行走中央空調？不藏私分享片場神隊友　藝人好友紛來「取暖」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

【廣編】唐綺陽公布幸運結「晶」　金高「晶彩盛年高粱酒」限量上市

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時1天必衝

補班別憂鬱！超商「限時咖啡優惠」來了　大杯美式只要28元

必勝客買1送1、漢堡王7折吃！　foodpanda「2月激省優惠碼」一次看

雞塊加1元多1件、咖啡買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天

開放寄杯、互換冷熱！　超商「特濃美式、拿鐵買3送3」只有今天

線上書展開跑想逛就逛　精選書、電子書祭多重優惠折扣

傳統溫馨與現代科技無縫接軌　空間融合形塑風尚

麥當勞、CITY CAFE開工限定優惠　2／2四大時段下殺1元起開搶

曾莞婷被曝行走中央空調？不藏私分享片場神隊友　藝人好友紛來「取暖」

大玩創意擄獲饕客芳心！台南麵線糊加入「豬腳、鹹香雙蛋」超驚豔

新好市多卡「三連星」回饋搶市！　國泰祭「同花順」迎戰

快訊／台南市區傳警匪追逐！　衝撞2女肇事逃逸…2嫌犯落網

快訊／魔獸霍華德當選人氣王　T1職籃票選先發名單出爐

海基會「台商春節聯誼」復辦　李大維有望回歸首秀　

男星突收「天然氣催繳通知」　機靈識破詐騙怒批：不怕報應嗎

海地總統遇刺案「美國起訴4嫌犯」　3人涉共謀殺人！恐被關到死

2月桶裝瓦斯價格出爐　中油持續凍漲 「累計每公斤吸收22.1元」

沒駕照！花蓮28歲女自撞「倒栽蔥卡水溝」　車上5人全送醫

這縣市醫療補助「最高3萬」！2月新制上路　耗水費開徵每度多3元

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

消費熱門新聞

麥當勞、CITY CAFE下殺1元起　2/2四大時段搶起來

麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天！

foodpanda「2月激省優惠碼」懶人包

超商特濃美式、拿鐵買3送3只有今天

曾莞婷被曝行走中央空調？不藏私分享片場神隊友

限時1天！超商咖啡「買1送1」

快訊／全家開出2張千萬發票

全聯福袋3大頭獎幸運號碼公布！

超商補班咖啡優惠！大杯美式只要28元

全聯開出200萬發票特獎！幸運門市曝光

各大速食店+手搖飲開工優惠懶人包

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！

唐綺陽公布幸運結「晶」

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

更多熱門

相關新聞

淡水里長候選人送高粱　出庭打悲情牌

淡水里長候選人送高粱　出庭打悲情牌

新北市淡水區屯山里里長候選人李永得（無黨籍），去年9合1選舉為求順利當選，向有投票權里民贈高粱酒4瓶560元，結果以16票差距落選，還慘被依違反公職人員選舉罷免法起訴。今（31日）法院首開庭，李向法官苦求緩刑機會，因父母年事已高需要他照顧。

唐綺陽運勢／獅子財運有收穫！

唐綺陽運勢／獅子財運有收穫！

唐綺陽運勢／水逆掰掰！

唐綺陽運勢／水逆掰掰！

唐綺陽「首度露額頭」7萬人朝聖！

唐綺陽「首度露額頭」7萬人朝聖！

唐綺陽運勢／雙魚「感情睜大眼別遷就」

唐綺陽運勢／雙魚「感情睜大眼別遷就」

關鍵字：

唐綺陽金高高粱酒金門高粱黑松

讀者迴響

熱門新聞

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面