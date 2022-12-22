頭一遭！金門酒廠攜手台中米其林餐廳　推首支調味酒搶春節市場

▲金門酒廠攜手台中米其林餐廳，推首支調味酒搶攻春節市場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

70年來第一次！搶攻春節禮盒市場，金門酒廠與台中連續三年獲選米其林入選餐廳「中山招待所」合作，推出聯名桂花高粱酒，也是金酒建廠70年來首度推出調味酒「桂花金門高粱酒」，全台限量5000瓶。餐廳透露，才推出就有饕客一次下訂20瓶。另外量販龍頭家樂福去年春節烈酒禮盒成長200%，今年也提早備貨，再搶烈酒市場。

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▲旗下擁有中山招待所、易鼎活蝦的大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂是催生金酒首支調味酒的推手。（圖／記者游瓊華攝）

旗下擁有中山招待所、易鼎活蝦的大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂是催生金酒首支調味酒的推手。戴勝堂透露，自己是金門高粱的愛好者，也致力推廣法餐搭配高粱，用金門高粱製作成各種不同層次法式料理。至於會選擇桂花，係因中山招待所的主要意象就是門口的桂花樹，桂花優雅香味搭配48度酒精濃度，和法餐激盪出意想不到的火花。

戴勝堂也提到，這次特赴南投桂花森林挑選上百年桂花樹，花農通知凌晨5點到南投載花，餐廳工作人員火速南下後再趕赴機場將桂花空運到金門，如此來回兩三趟，才找到最合適加入高粱酒的桂花，製作成獨特風味中山招待所百年桂花-金門高粱酒，限量5000瓶，另外還有限量500瓶的「中山招待所三年陳高專供酒」。

量販霸主家樂福去年統計烈酒銷量成長200%，今年疫情趨緩，加上年節有十天，大家團聚跟拜年時間拉長，看好烈酒禮盒銷量再成長一到兩成，已經備貨完成，下周烈酒禮盒就要上市。

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