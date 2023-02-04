ET民調／柯文哲若轉戰竹市立委！41％市民力挺　碾壓林智堅、林耕仁

▲2024新竹市立法委員人選調查。（圖／ETtoday民調雲，下同）



記者杜冠霖／綜合報導

為迎戰2024大選，各黨派都開始積極佈局，在新竹立委選戰部分，根據《ETtoday民調雲》調查顯示，若民眾黨主席柯文哲放棄總統大選，改投入新竹立委選舉，不論藍綠派出何人對壘，柯文哲都將拿下至少34%以上支持度壓倒性勝利。

國民黨立委鄭正鈐、時代力量不分區立委邱顯智參選竹市立委態勢明朗，也有學者預期前新竹市長林智堅、前議員林耕仁、立委柯建銘都是可能人選。根據《ETtoday民調雲》調查顯示，如果柯文哲轉戰區域立委，將以35.2%支持度領先林智堅的19.4%、鄭正鈐18.9%、邱顯智10.8%。若民進黨改派柯建銘，柯文哲則以34.6%領先鄭正鈐的20.2%、柯建銘14.8%、邱顯智11.5%。

若國民黨改派林耕仁，柯文哲的領先將來到最大幅度，以41.8%支持度領先林智堅的20.4%、林耕仁10.1%、邱顯智9.6%。即便把綠營參選人換成柯建銘，柯文哲也將以41.1%高支持度拔頭籌、柯建銘15.6%、林耕仁10.9%、邱顯智10.6%，顯示部分藍營選民非常樂意「棄仁保柯文哲」。

在黨內互比方面，國民黨的鄭正鈐、林耕仁這兩人之中，新竹市民比較支持鄭正鈐參選新竹市立法委員，支持度為38.8%，林耕仁支持度20.6%。而在民進黨的林智堅、柯建銘這兩人之中，新竹市民比較支持林智堅參選新竹市立委，支持度為27.0%，遠高於柯建銘的支持度8.7%。

候選人喜惡方面，新竹市民對柯文哲的喜好度為46.9%、討厭度為23.2%；對鄭正鈐的喜好度為26.9%、討厭度則為27.8%，評價兩極；；然而對林智堅、柯建銘的討厭度分別為49.6%及48.6%，均在五成左右；至於對邱顯智、林耕仁兩人，新竹市民可能對他們相對陌生，因此對他們兩人表示不喜歡也不討厭的評價均高達58%以上。

《ETtoday民調雲》於1月31日至2月2日，針對20歲以上的新竹市民進行「2024新竹市立法委員人選調查」，回收有效樣本數1,070份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。