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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024柯文哲遇棄保？　沈富雄評總統大選民調：「他」穩贏

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

日前內閣改組引各界猜測閣揆陳建仁、副閣揆鄭文燦是否有望成為民進黨2024總統大選人選。對此，前立委沈富雄2日表示不認同，他認為民進黨主席賴清德參選機率百分之百。沈富雄指出，根據各種具公信力的民調單位抽樣的板塊來看，民眾黨屬性偏藍，若2024總統大選新北市長侯友宜排第二，前台北市長柯文哲第三，那柯文哲極有可能會被棄保。不過若侯友宜排名第一就不用討論，他當然會贏，因分別為第二、三名的賴清德、柯文哲屬性不同，較不易發生棄保。

沈富雄2日在《POP撞新聞》表示，現在外傳蔡英文在很多方面「刻意把賴清德取而代之」，而陳建仁、鄭文燦都是她手上的牌。但他認為蔡英文沒有這麼壞，不至於寧可發生政黨輪替也要鬥倒賴清德。

不過，沈富雄也指出，對賴清德而言，「現在是不利的」。如果看各種有公信力的民調單位抽樣時的板塊，民眾黨現在已經爬起來，只是雖然是民眾黨，但屬性上是偏藍。現在偏藍的板塊仍超過偏綠的板塊，「這在多年來的現象裡沒有發生過。」

沈富雄根據民調進一步分析，如果2024總統大選侯友宜排在第二，第三是柯文哲，那第二與第三屬性一致，柯文哲會被棄保，這就是典型的棄保；像是以去年九合一大選台北市長選戰為例，第二與第三分別為陳時中與黃珊珊，不過因為屬性不一致，因此不會發生棄三保二，所以如果2024屆時侯友宜排名第一，那就不用討論，「他當然會贏」。

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