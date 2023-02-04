「2024侯友宜、郭台銘只會出一人」　徐巧芯曝：兩位自己會協調

▲郭台銘、侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員林國春）

記者詹宜庭／台北報導

各政黨積極布局2024總統大選，相較民進黨幾乎已定於一尊，檯面上由副總統賴清德參選的態勢明顯，泛藍陣營除了呼聲最高的新北市長侯友宜，鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫也被外界視為可能人選之一。對此，國民黨台北市議員徐巧芯3日透露，侯友宜絕對不會跟郭台銘配，郭跟侯只會出一個人，而且他們兩位自己會協調，不用大家擔心。

徐巧芯日前在節目《熱搜發燒榜》中指出，據她聽到的情報，郭跟侯只會出一組人而已，他們兩位會自己去協調，不用大家擔心。另外還有消息傳出，若是郭台銘出來參選會有兩種可能，第一種是「同舟計畫」，郭台銘將再次回到國民黨；另一種是，郭台銘雖然沒有回到國民黨而以無黨籍參選，但是會搭配朱立倫，因為朱立倫是主席，等於這還是國民黨候選人。

不過徐巧芯也補充，她到目前為止比較沒有聽過「侯朱配」的消息，如果郭跟侯只會出一個，郭有機會跟朱配；如果侯出來，他搭配的人就不一定是誰，目前還未聽聞他要配誰的相關消息。徐巧芯強調，這次大家的共識不是說誰能代表國民黨選，而是大家能不能夠下架民進黨，「下架民進黨的議題可能比國民黨候選人來的更重要，對民進黨各種議題的打擊才是當務之急。」