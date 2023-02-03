訴願書「這一段」太直白　PTT也不忍直視：林智堅慘到這樣？

▲林智堅在中華大學碩士論文被認定抄襲而遭到撤銷學位。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹市前市長林智堅因在中華大學碩士論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，去年他透過委任律師，向教育部提出訴願，上月19日被教育部駁回。就有人將訴願書內容轉發至PTT，其中一段讓八卦板鄉民都忍不住直視，「這段也太羞辱人了吧！」引發話題。

根據教育部訴願書內容，教育部訴願審議委員會認定，中華大學審議委員會程序無違法或不當，依該校調查報告認定構成抄襲，該校依規定撤銷訴願人碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，根據訴願決定書，中華大學學倫會請該研究計畫另一名參與者說明其分工、執行與撰寫等過程，該參與者表示，林智堅僅參與問卷發放與回收，不是期末報告書撰寫人，也未執筆調查結果分析及研究結論。

此外，審議委員會詢問林智堅有關論文內容相關問題發現，林智堅不僅無法明確回答該論文基本研究方法第3章第2節數學模式或方程式來源、內容意義、源自於何人研究成果或文獻，甚至在有關研究計畫執行重心之問卷調查分析之電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處。以此研究能力而得撰寫運用複雜統計方法的期末報告書、甚而為該期末報告書的主要執筆人，「實難能令人相信訴願人確有此研究能力。」

看到那一大段內容，鄉民也不禁掩面，「==沒慘到這樣子吧？」「簡單說，就是小智他什麼都不會 XDDD」、「被問一句就會自爆的那一種」、「連分析的軟體名稱都講不出來，沒救了」、「太粗暴了」、「有夠羞辱欸！這下全國都知道了」、「好奇到底口試怎麼過的」、「太狠了」、「不做準備去給人電」、「為什麼連惡補一下都不做？」「被認證的能力不足。」