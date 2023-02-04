馬斯克放話「特斯拉私有化」被告詐欺　陪審團裁定無罪

▲馬斯克與特斯拉被裁定免責。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2018年發布推特，聲稱他將把特斯拉私有化，導致股價出現大幅波動，而遭多位股東集體訴訟。美國舊金山聯邦法院經過3周的審理後，在當地3日裁定，馬斯克和特斯拉無需為被誤導的投資人承擔責任或作出賠償。

綜合外媒報導，馬斯克曾在2018年發布推特透露，他正考慮以每股420美元（約新台幣1.25萬元）的價格，將特斯拉私有化，還聲稱「資金已到位」（funding secured），導致特斯拉股價異常上漲。然而，此一計畫卻因沙烏地阿拉伯的投資者未完全同意提供資金，在一周後突然宣告結束，隨後馬斯克被迫辭去特斯拉董事長的職務。

特斯拉的幾名股東今年1月17日在美國舊金山聯邦法院提出集體訴訟，控訴他們被馬斯克的推特欺騙，導致他們損失「數十億美元」，並要求馬斯克、特斯拉以及其他特斯拉董事賠償他們的損失。據這起訴訟的主要原告李特爾頓（Glen Littleton）所述，他在這場投資中損失了超過75%，不過馬斯克辯稱，他的推特對特斯拉的股價毫無影響。

歷經3周的審判後，由9名成員組成的陪審團在當地2月1日裁定，馬斯克的推特並未構成詐欺，因此駁回了股東們對馬斯克違反了聯邦證券法的指控，讓這位億萬富豪取得重大勝利，也不必賠償股東們的任何損失。馬斯克的代表律師對此表示，陪審團作出了正確的決定，但股東們卻對裁決深表失望，並指出他們考慮再提出下一步行動。