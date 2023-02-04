中國間諜氣球飛越「美飛彈發射井」　布林肯曝首要重點：把它弄走

▲中國間諜氣球飛越美國上空，社交媒體上曝光的影片顯示氣球疑似經過了蒙大拿州勞雷爾市（Laurel）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

五角大廈2日證實，中國間諜氣球飛越美國北部上空。官員表示，氣球約有3輛公車的大小，飛行路徑越過「數個敏感地點」，包含美軍位於蒙大拿州的地下洲際彈道飛彈發射井所在地，但氣球偵查能力不及中國衛星，因此暫不擊落。美國國務卿布林肯3日確認將延後訪中，並強調目前首要重點是將間諜氣球弄走。

綜合美媒CNN等報導，美國與加拿大持續監視著間諜氣球動向的同時，外界不免疑問「為何不將其擊落？」對此，美國國防官員回應，雖然這個約達3輛公車大小的氣球，在蒙大拿州上空被發現，而那裡是美軍地下洲際彈道飛彈發射井的所在地，飛行路徑也經過「數個敏感地點」，但墜落的殘骸對人民可能造成的損害大於氣球本身的威脅，因為中國已經利用近地軌道衛星取得更多情報。

▲美國國務卿布林肯強調，目前的重點是要使氣球離開美國領空。（圖／路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定2月5日至6日將訪問中國，但根據國務院發言人聲明，布林肯已經向中國最高外交官員王毅表示自己暫時不會前往北京。布林肯在3日的記者會上提到，目前美國的關注首要重點「是讓監視資產離開我們的領空」。

布林肯表示，他已經注意到中方發表的聲明，但他仍認為這是不負責任的行為，明顯侵犯了美國主權與國際法，破壞了這次訪問中國之行的目的。他強調，在間諜氣球問題得到解決之前，保持雙方溝通渠道暢通相當重要，並且表示他計畫在「條件允許時」訪中。