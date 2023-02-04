　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國間諜氣球闖入！　專家曝目的：疑為測試美國反偵察能力

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲ 在蒙大拿州比林斯市上空捕捉到的中國間諜氣球。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北部上空出現一顆中國間諜氣球，中方聲稱是用於氣象研究的民用飛艇，而五角大廈3日又發現有間諜氣球飛越拉丁美洲上空。知情專家分析指出，中國派出氣球可能是為觀察美方軍事地點或測試美國反偵察能力。

《日經亞洲評論》報導，美國一名高階國防官員2日表示，「我們相信這顆氣球屬於中華人民共和國」，美國將繼續監控，也已透過中國駐華府大使館及美國駐北京大使館向中國傳達美方嚴肅看待此事，「我們已經明確表明，將採取一切必要措施保護人民與國土」。

曾任國防部長辦公室中國事務主任、現任智庫「亞洲協會政策研究院」（ASPI）中國分析中心高級研究員的莫里斯（Lyle Morris）對此分析，「中國派出氣球極有可能是為測試美國的反偵察能力」，由於氣球上可能沒有任何官方標記，北京也許認為可以打「合理推諉」牌。

但華府智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主席克羅寧（Patrick Cronin）看法不同，「使用一定會被發現的氣球表明他們非常無恥」，「北京的衛星一直都在監視美國洲際飛彈和其他戰略基地，因此氣球似乎是多餘的。」

美國國務卿布林肯因中國間諜氣球推遲訪中行程，而克羅寧此前便分析，「我認為北京想在布林肯和習近平會面之際採取心理戰術，吸引美國注意，以傳達一項訊息：美國應該在緊急局勢失控以前放棄對台灣的支持及推動參與亞洲防務。」

ET快訊
JKF辣模遭性侵！　色男起底是詐王：爽抓不到
獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者收到匯款了
唐玲癌末回診崩潰「體內細菌殺不死」！吃藥害肝壞掉
今10：42進入立春！　3生肖「最好不要出門」
快訊／性侵女子3次！　北市偵查隊長遭起訴
胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉秒改口
「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死！　妻目睹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

美韓外長會談提北韓核武導彈威脅　重申維持台海和平重要性

快訊／美國準備擊落？與NASA討論中國間諜氣球殘骸問題

馬斯克放話「特斯拉私有化」被告詐欺　陪審團裁定無罪

中國間諜氣球飛越「美飛彈發射井」　布林肯曝首要重點：把它弄走

中國間諜氣球闖入！　專家曝目的：疑為測試美國反偵察能力

快訊／中國間諜氣球又出沒　美國防部證實：飛越拉丁美洲上空

金髮妹養魚被收「6000元寵物租金」　每個月還要多付449元

中間諜氣球入美領空　布林肯批不負責任破壞對話

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

美韓外長會談提北韓核武導彈威脅　重申維持台海和平重要性

快訊／美國準備擊落？與NASA討論中國間諜氣球殘骸問題

馬斯克放話「特斯拉私有化」被告詐欺　陪審團裁定無罪

中國間諜氣球飛越「美飛彈發射井」　布林肯曝首要重點：把它弄走

中國間諜氣球闖入！　專家曝目的：疑為測試美國反偵察能力

快訊／中國間諜氣球又出沒　美國防部證實：飛越拉丁美洲上空

金髮妹養魚被收「6000元寵物租金」　每個月還要多付449元

中間諜氣球入美領空　布林肯批不負責任破壞對話

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

晶華首間「捷絲旅大阪心齋橋館」3月開！即起買1送1每人866元就能住

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

它不是HR-V！「HONDA全新跨界休旅」被捕獲　折合新台幣80萬有找

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

快訊／刮刮樂「1200萬頭獎」剩3個！　中獎人10／12前兌獎都來得及

終於開張！C羅生日前夕踢進沙國聯賽第一球　IG開心發文

曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

身分證拿出來！2月壽星爽玩樂園「只要299元」　全民1點後399元

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

國際熱門新聞

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

「迴轉壽司」沒了　壽司郎公布新營運方式

正妹讀高中被取笑　長大卻嫁給「霸凌她的人」

20歲女登山客失蹤42年　已成木乃伊

即／美國務卿訪華延期　中國剛承認氣球事件

美國防部駁斥中誤入說：就是偵察氣球

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

A片經典橋段超傷身　女優揭業界黑幕

女網紅花6400元警車接機　泰警高層震怒

中國間諜氣球又出沒　這次飛越拉丁美洲

即／美指控上空有「間諜氣球」　中國：來自中國

印度神童再拋6大危機預言　點名「這國家」慘了

更多熱門

相關新聞

中國間諜氣球又出沒　這次飛越拉丁美洲

中國間諜氣球又出沒　這次飛越拉丁美洲

美國國防部3日晚間透露，另個中國間諜氣球正飛越拉丁美洲上空。國防部發言人賴德（Patrick Ryder）透過聲明向CNN表示，「正在看氣球飛越拉丁美洲上空（Latin America）的通報，我們估是另一個中國間諜氣球」。

美國防部駁斥中誤入說：就是偵察氣球

美國防部駁斥中誤入說：就是偵察氣球

墨西哥小學生玩鎮靜劑挑戰　15人不適送醫

墨西哥小學生玩鎮靜劑挑戰　15人不適送醫

美軍容許軍營性行為嗎？台裔阿兵哥解答

美軍容許軍營性行為嗎？台裔阿兵哥解答

美1月非農就業增逾51萬人　通膨壓力紓緩堪疑

美1月非農就業增逾51萬人　通膨壓力紓緩堪疑

關鍵字：

間諜氣球北美要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

YTR情侶檔毀婚！她在男友「偷拍淫片」看到自己

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面