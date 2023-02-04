中國「間諜氣球」飄美國？　陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

▲軍事雜誌刊載的美軍第四代軍用高空偵察氣球。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

美國國防部2日稱，發現一顆疑為「中國間諜氣球」在美國領空飛行數日，正在監視蒙大拿州的核彈基地。中國外交部昨（3）日確認其來自於中國，但屬於民用性質，用於氣象研究，不過，美軍仍將此氣球視為偵察用，甚至使國務卿布林肯訪問中國大陸的行程推延，在中美兩國間引起一場輿論攻防。

▲外媒拍下的中國「偵察氣球」。（圖／路透）

面對「間諜氣球」和「氣象氣球」的爭議，陸媒也貼出美軍及各國軍隊使用的「偵察氣球」照片作為反擊。《北京日報》報導，美軍和其他各國軍隊使用的高空軍用偵察氣球，外形都類似飛艇。這樣才具備高空穩定性和操控性，同時方便搭載各類偵察設備。

此外，美軍使用的「戰鬥天星」軍用高空氣球雖是如同「氣象氣球」般圓形設計，但此種氣球主要為「繫留氣球」，也就是向風箏一樣，有繩索牽引，可不受風力干擾，並不會長時間在大氣飄浮移動。

▲美軍「戰鬥天星」高空氣球。（圖／翻攝北京日報）

報導批評，類似這樣的間諜氣球還是美國自己使用的最多。在上世紀40年代，美方曾經使用間諜氣球展開對蘇聯核試驗的偵察。這一行為一直持續到上世紀70年代還沒有停止，甚至有對蘇聯偵察的美國間諜氣球，最後飄到中國境內，最後被解放軍機擊落。

報導稱，這種間諜氣球基本被偵察衛星和無人機代替，此外還有自帶動力的平流層飛艇，「中國又不是沒有偵察衛星，何必使用間諜氣球來偵察美國核導彈基地，實際上目前全球有眾多的高空探測氣球從事科研工作，各國都發射了不少，跟所謂的間諜探測根本就沒有關係。」