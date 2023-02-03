救護車猛撞騎士...駕駛辯執行緊急任務　真相曝光：10秒切6車道

記者黃宥寧／台北報導

吳姓男子為民間救護車「生命之星」駕駛員，2021年前往仁愛醫院載病患安寧返家，全程開啟警示燈、警鳴器沿士林區延平北路行駛，不料吳變換車道時撞上卓姓騎士，導致人車倒地受有左手肘、左膝擦挫傷等傷害，卓男事後持驗傷單提告。士林地院日前宣判，依過失傷害罪處拘役20日，可易科罰金2萬。

▲吳姓男子為生命之星救護車駕駛員，2021年為載病患安寧返家緊急任務，不慎與卓姓騎士發生擦撞挨告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

判決指出，吳男於2021年9月25日上午11時許，擬前往仁愛醫院載送病患安寧返家，一路開啟警示燈、警鳴器行經延平北路5段224巷交岔口前，從第5車道向右變換到第6車道，不慎與從第6車道切換的右後方卓姓騎士發生碰撞，導致騎士人車倒地，並受有右臀部鈍挫傷、右前臂鈍挫傷、雙手、左手肘、左膝擦挫傷等傷害，吳姓駕駛也被依過失傷害起訴。

▲卓姓騎士遭撞，人車倒地受傷 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

開庭時，吳男否認犯行並稱「我是民間公司的救護車駕駛員，當時駕駛救護車是要前往醫院載病患返家」，同時解釋當下是在執行「緊急任務」，全程鳴笛並閃燈，但下橋車流多，前方車輛無法禮讓，所以才從右側超車，是卓男聽聞救護車警笛沒有減速並查看有無救護車，才釀車禍，自己並無過失。

卓男向法官表示，當時他騎車直行時，因風切聲很大，所以只聽到細微的救護車鳴笛聲，當看到救護車時就來不及反應，所以才撞上左側變換車道的救護車右前車頭，更導致摔車。

法官認，救護車執行緊急任務時，固然不受行車速度、標誌、標線、號誌等限制，仍應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，並非在開啟警鳴器或閃光燈執行任務，即可無限上綱「不顧一切」向前加速行駛。

為求謹慎也當庭勘驗現場影片，發現吳男駕駛救護車在短短的10秒內從第1車道切到第6車道，有變換車道事實，而車鑑雖認吳男無過失，但顯然有違反道路交通安全規則第94條第3項「注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施」的注意義務。

▲吳男為「生命之星」救護車駕駛員，變化車道時未注意到卓姓騎士猛撞上 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

因此，法官審酌吳擔任民間救護車駕駛員，所從事的是有助於社會公益的事，本值嘉許，但本案是吳救護車正要前往醫院途中，執行載送臨終病人返家任務，其急迫性並不高，但卻疏未注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，釀車禍致騎士受傷，而騎士所受傷勢尚非嚴重，依自陳高中畢業畢業，目前是救護車駕駛，月薪5萬元，已婚，育有1名幼子等，雙方達成和解，依過失傷害處拘役20天、可易科罰金2萬。